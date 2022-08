Herrscht jetzt Mutterkrieg? Kein Wort von Sarah Engels zur Schwangerschaft von Pietros Freundin Laura

Kein Wort bisher

+ © Screenshot Instagram Sarah Engels / Laura Maria Rypa Warum gratuliert Ex-Frau Sarah Engels (l.) Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi nicht öffentlich zur Schwangerschaft? © Screenshot Instagram Sarah Engels / Laura Maria Rypa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Kernstock schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) werden Eltern. Ex-Frau Sarah Engels (29) hat Laura bisher öffentlich nicht gratuliert. Stört die Mutter von Alessio ein Satz von Pietro an seine neue Freundin?

Köln - Am Samstag macht „Señorita“-Sänger Pietro Lombardi sein neues Familienglück öffentlich. Bei Instagram verkündete der DSDS-Sieger, der in der letzten DSDS-Staffel nochmal gemeinsam mit Dieter Bohlen in der Jury sitzen darf, dass er und Freundin Laura ein Baby erwarten.

Alle gratulieren Pietro und Laura öffentlich zum Baby - nur Sarah Engels nicht

„Nach vielen turbulenten Zeiten, folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen“, schrieb Pietro Lombardi bei Instagram. Sofort bekundeten viele seiner Freunde und Fans (Stefano Zarrella, Sarah Harrison, Andrej Mangold u. v. m.) ihre Freude und sendeten öffentliche Glückwünsche an die werdenden Eltern.

+ Ist Sarah Engels angefressen, weil Pietro Lombardi seine neue Freundin Laura Maria Rypa als die „tollste Mama der Welt“ bezeichnet hat? © Instagram Pietro Lombardi

Den über 583.000 Followern der werdenden Mutter Laura Maria Rypa fiel sofort auf: keine Glückwünsche unter dem Babyposting. Nicht auf der Seite von Pietro, auch nicht auf der Seite von Laura. Das ist ungewöhnlich.

„Tollste Mama der Welt“: Ist Sarah Engels deswegen angefressen?

Ist Sarah Engels angefressen, weil Pietro Lombardi seine neue Freundin Laura Maria Rypa in seiner Instagramstory als die „tollste Mama der Welt“ bezeichnet hat? Für viele Fans denkbar, für Lombardi-Kenner eher unwahrscheinlich.

Sarah Engels und Pietro Lombardi kümmern sich gemeinsam, auch nach der Trennung 2016, um Sohn Alessio Lombardi-Engels. Die Patchworkfamilie bewies in den letzten Monaten immer wieder Zusammenhalt. Doch warum blieb eine öffentliche Gratulation von Sarah Engels dann bisher aus?

Ein möglicher Grund: Die Taufe von Sarah Engels und Julian Büschers gemeinsamer Tochter Solea am Sonntag. Das Paar dürfte mit den Vorbereitungen im Vorfeld und der Taufe selbst genügend um die Ohren gehabt haben. Wahrscheinlich hat Sarah Engels Pietro und Laura Rypa privat zum Nachwuchs gratuliert.

„Muss alles fest sein“: Pietro Lombardi trägt seine Unterhosen extra zwei Größen kleiner

Auffällig trotzdem: Weder Pietro Lombardi noch Laura haben Sarah Engels unter ihrem Taufe-Video gratuliert. Bahnt sich hier etwa doch ein Mutterkrieg an? Die Fans des DSDS-Paares bekommen gerade eine Überdosis an Meldungen zu lesen. Pietro Lombardi war gerade erst zu Gast bei „World Wide Wohnzimmer“. Er gestand, dass er zwar auch mal ohne Unterhose aus dem Haus geht, sonst aber lieber alles kompakt hat da unten. Er trägt zwei Größen zu klein. Verwendete Quellen: instagram.com Sarah Engels, Pietro Lombardi, Laura Maria Rypa