Nach 30 Jahren: Schlagersängerin Geraldine Olivier macht Schluss

Teilen

Große Enttäuschung in der Schlagerwelt: Geraldine Olivier hat beschlossen, ihre Musikkarriere nach 30 Jahren zu beenden. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER

Große Enttäuschung in der Schlagerwelt: Geraldine Olivier hat beschlossen ihre Musikkarriere nach 30 Jahren zu beenden. Der Schlagerstar ist leider auch nicht die Einzige, die dieses Jahr ihren Karriereschluss bekannt gibt.

Hamburg - Schon seit sie klein ist, steht Geraldine Olivier (55) auf der Bühne und vor 30 Jahren kam dann der große Durchbruch. Mit ihrem Lied „Soleil, Soleil“ gewann sie den Schweizer Vorentscheid und sollte somit beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Leider wurde der Song wegen eines Formfehlers disqualifiziert, aber davon ließ sich die Sängerin nicht unterkriegen. Genau drei Jahre später gewann sie nämlich den Grand Prix der Volksmusik und von da an ging ihre Karriere steil bergauf. Jetzt kommt aber der Schock für die Fans von Geraldine, denn genau zu ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum beschließt sie Schluss zu machen.

Auf Facebook gibt die Schlagersängerin bekannt: „Heute möchte ich euch auch ganz offiziell das Ende meiner Karriere Ende 2023 ankündigen.“ Auf dem Bild zum Abschiedspost sieht Geraldine jedoch nicht traurig aus, sondern lächelt liebevoll in die Kamera. Mit einer Bearbeitungs-App hat sich die Musikerin Falten ins Gesicht gezaubert, um ihrer Community eine Message mitzugeben. „Ich möchte gerne wissen, was die Zukunft meinen Kindern bringen wird. Noch nie in meinem Leben war ich so nachdenklich wie heute. Eins weiß ich gewiss, sollte ich so alt werden dürfen, dann wünsche ich mir eine Welt ohne Krieg und Pandemie und wunderbare Enkelkinder“, schreibt der Schlagerstar.

Schlagerstar Geraldine Olivier gibt nach 30 Jahren ihren Karriereschluss bekannt

Geraldine verabschiedet sich auf der Social-Media-Plattform mit den Worten: „Danke für die wunderbaren Jahre mit euch ‚meine Fans‘ und viel Gesundheit, eure Geraldine Olivier“ Dieses Jahr ist wirklich kein einfaches für die Schlagerfans. Denn nicht nur Geraldine gibt ihren Rücktritt zum 30-jährigen Bühnenjubiläum bekannt. Bereits im Sommer hatte Schlagerikone Jürgen Drews öffentlich gemacht, bald in den Ruhestand zu gehen. Damit ist noch nicht genug, denn auch das Volksmusikduo Marianne und Michael werden sich 2023 von der Bühne verabschieden.