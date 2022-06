Nach Abschluss ihres Erholungsprogramms: Kathy Hummels ist begeistert

Glücklich über ihr letztes Event: Cathy Hummels © dpa

Achenkirch - Drei Tage lang haben Kathy Hummels und ihre Gäste im österreichischen Achenkirch «Körper und Seele verwöhnt». Nun endet das Strong Mind Retreat, ein Erholungs-Event, welches die 34-Jährige selbst organisiert hat. Rückblickend könnte sie begeisterter kaum klingen: «Was wir gemeinsam die letzten Tage erlebt haben war echt : WOW! ÜBERWÄLTIGEND», schwärmt Hummels auf ihrem Instagram-Kanal. Dort zeigt sich die Moderatorin in schillerndem Outfit. Sie wolle der unendlichen Positivität, die sie nach dem Event innerlich empfinde, damit Ausdruck verleihen, schreibt die Ehefrau von Fußballer Mats dazu.

Life-Musik von Clueso und Timur Bartels inklusive

Der Abschlussabend des Events wurde gekrönt von einem Auftritt der beiden Musiker Clueso und Timur Bartels, bei denen sich Hummels in ihrem Post, ebenfalls in heller Begeisterung, bedankt. Tatsächlich lassen auch die Bilder, die Hummels mit den beiden postet, auf eine ausgelassene Stimmung schließen. Auch andere Gäste des Events blicken dankbar und positiv auf die drei Tage zurück: «Rückwärts in den Treibsand, #mega schöner Abend zum Abschluss - danke für alles», kommentiert zum Beispiel Youtuberin Bella Kraus und nimmt dabei Bezug auf den Text aus Cluesos Megahit Flugmodus. Abschalten und sich erholen – das scheint der Reisegruppe um Kathy Hummels auf jeden Fall gelungen zu sein.