„Kam zu Kontrollverlusten“: Til Schweiger bezieht nach Alkohol-Vorwürfen klar Stellung

Von: Melanie Habeck

Teilen

Zuletzt gab es zahlreiche Negativ-Schlagzeilen um Til Schweiger. Daraufhin hatte sich der Schauspieler zunächst zurückgezogen, doch jetzt äußert er sich erstmals zu den Anschuldigungen.

Berlin – In den letzten Monaten war es ruhig um Til Schweiger (59) geworden. Nach dem Wirbel um seine Person mied der Schauspieler das Rampenlicht. Der Regisseur wurde nicht nur mit dem Vorwurf der Alkoholsucht konfrontiert, auch Anschuldigungen über unzumutbare Bedingungen an Til Schweigers Filmsets wurden laut. In einem Interview bezieht der 59-Jährige nun erstmals Stellung zu den Berichten – und zeigt sich dabei selbstkritisch.

Til Schweiger gibt zu: Durch seinen Alkoholkonsum war er nicht er selbst

Kürzlich machten sich zahlreiche Fans des Filmstars große Sorgen: In einem Video sah Til Schweiger nicht richtig fit aus. Der 59-Jährige gibt in einem Stern-Interview nun zu, dass ihn die Anschuldigungen der vergangenen Monate durchaus zu schaffen gemacht hätten. „Ich bin ein freundlicher Mensch“, erklärt der Schauspieler. Daher möchte er auf keinen Fall, dass jemand Angst vor ihm habe – allerdings hätten ihm seine Freunde bereits früher darauf aufmerksam gemacht, dass seine Art hin und wieder „angsteinflößend“ sei.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Til Schweiger gesteht außerdem, dass sein Alkoholkonsum zur angespannten Situation an seinen Filmsets geführt hätte. So habe er bei den Dreharbeiten zu „Manta Manta – Zwoter Teil“ eigenen Aussagen zufolge „mehr getrunken als zuvor“. Darüber hinaus erinnert sich der Regisseur in dem Interview an eine Situation, in der „ich durch meinen Alkoholkonsum nicht ich selbst war. Aber in dem Moment habe ich das nicht wahrhaben wollen. Da war ich überzeugt, ich könnte drehen“, berichtet der „Keinohrhasen“-Star.

Kontrollverlust am Set: Til Schweiger schämt sich

Der Herstellungsleiter vor Ort schätzte die Lage anders ein und wollte Til Schweiger daher den Zugang zum Set verwehren. „Und was tat ich? Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, obwohl ich diesen Mann so unglaublich schätze und so gern habe“, berichtet der 59-Jährige. Bis heute sei ihm der Vorfall zutiefst unangenehm.

Dem Filmstar sei mittlerweile durchaus bewusst, dass er ein Alkoholproblem habe. „Ich habe dieses Thema immer vor mir hergeschoben. Es wurde schleichend mehr, und dann kam es zu Kontrollverlusten. Danach habe ich mich immer unheimlich geschämt“, erläutert der Kinostar weiter.

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder schwerwiegende Anschuldigungen gegen Til Schweiger laut. Jetzt bezieht der Schauspieler endlich Stellung zu den Vorwürfen. © picture alliance/dpa | Christian Charisius

Inzwischen befindet sich Til Schweiger in Therapie. „Ich habe erkannt, dass ich ein Problem habe, das ich nicht ohne Hilfe von außen in den Griff bekommen kann“, begründet der Schauspieler den Schritt. „Ich werde bald 60. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, ich will ein besserer Mensch werden“, fasst er seine Gedanken zusammen. Neben den Schlagzeilen um seine Person musste der Filmstar auch beruflich einen Rückschlag verkraften: So wird Til Schweiger künftig nicht mehr im „Tatort“ zu sehen sein. Verwendete Quellen: Stern