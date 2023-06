Nach Ausbildung zum Rettungssanitäter: Joey Heindle arbeitete bei Feuerwehr im Europapark

Ex-DSDS-Kandidat Joey Heindle hat 2021 eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Doch das war ihm noch nicht genug, wie jetzt bekannt wird. Auch bei der Feuerwehr hat er Erfahrung gesammelt.

Leipzig – Joey Heindle (30) hat 2021 alle damit überrascht, als er verkündete, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz absolviert zu haben. „Ich habe die Corona-Zeit jetzt genutzt. Ich finde es einfach toll, Menschen zu helfen“, sagte er damals der „Bild“-Zeitung. Doch scheinbar reichte ihm das noch nicht, wie er jetzt in einem Interview verraten hat. Auch bei der Feuerwehr versuchte sich der Sänger.

Joey Heindle: „Ich bin froh, dass ich diese Ausbildung in der Tasche hab“

Mit „Meine Schlagerwelt“ hat Joey Heindle über seine Arbeit als Rettungssanitäter gesprochen. Er sei stolz darauf, „muss ich ehrlich sagen“. Er wolle es auch gar nicht missen. „Ich bin froh, dass ich diese Ausbildung in der Tasche hab.“ Die könne ihm keiner mehr nehmen, „und die wird mich mein Lebtag begleiten“, stellt der DSDS-Star fest. Zwar kann er seiner Arbeit als Rettungssanitäter nicht viel Zeit einräumen, dennoch ist er ab und zu unterwegs. „Dieses Jahr bin ich auf dem Rettungswagen mitgefahren, drei Schichten. Das habe ich dann auch ehrenamtlich gemacht“, erzählte der DSDS-Star.

Er versuche, immer dranzubleiben, aber hauptberuflich würde es nicht funktionieren. „Aber wenn die Leute mich wirklich brauchen, dann bin ich am Start.“ Er mache auch Weiterbildungen, damit er auf dem neuesten Stand bleibe. Aber nicht nur bei den Rettungssanitätern hat sich Heindle ein Standbein aufgebaut, auch bei der Berufs-Feuerwehr hat der 30-Jährige nach seiner Ausbildung Erfahrung gesammelt. „Bei der Werks-Feuerwehr im Europa-Park. Das war eine ganz tolle Zeit.“ Er habe sehr viel dort gelernt und „tolle Kameraden gehabt“.

DSDS, „Dancing on Ice“, „Das große Promibacken“: Daher kennt man Joey Heindle

Joey Heindle steht auch weiterhin auf der Bühne, vor Kurzem ist sein Song „Glücksbringer“ erschienen. Zum „ZDF-Fernsehgarten“-Auftakt am 7. Mai war der Sänger ebenfalls geladen. Heindle ist auch dank verschiedener TV-Formate, unter anderem „Promi Big Brother“, „Dancing on Ice“, „Stars in der Manege“ oder „Das große Promibacken“, bekannt.

