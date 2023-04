Nach Babyglück mit Lavinia Wollny: Papa Tim meldet sich erstmals zu Wort

Am 19. April hat Lavinia Wollny ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Ihr Verlobter Tim Katzenbauer meldete sich nun per Instagram bei den Fans.

Es ist soweit! Wollny-Tochter Lavinia „Lavi“ (23) hat am Mittwoch ihr Kind geboren. Der kleine Junge kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Für Lavinia und ihren Verlobten Tim Katzenbauer ist es das zweite Kind. Anfang des Jahres 2022 hatten sie die gemeinsame Tochter Haily (1) auf der Welt begrüßt.

Am Mittwoch (19. April) hatte sich die werdende Mutter schon am frühen Morgen via Instagram bei ihren Fans gemeldet. In ihrer Story sagte sie: „Guten Morgen ihr Lieben, wir sind jetzt im Krankenhaus, das Baby wird heute geholt. Wir freuen uns mega, unser Baby dann endlich im Arm zu halten. Wir melden uns bald bei euch.“

Lavinia muss sich im Krankenhaus erholen

Wie es nach einem Kaiserschnitt üblich ist, muss sich Lavinia für einige Tage im Krankenhaus erholen. Deshalb hat sich nun erst einmal Papa Tim per Instagram-Story gemeldet, um die Follower auf dem Laufenden zu halten. Er bedankte sich darin herzlich für die vielen Nachrichten und Glückwünsche zur Geburt.

Er schrieb auch, dass nicht alle Nachrichten beantwortet werden können, da das Postfach der kleinen Familie gerade „explodiere“. Er erzählt: „Trotzdem sind wir mega dankbar und genießen aktuell die Zeit zu viert so gut wir können“. Tagsüber sei er mit seiner kleinen Tochter bei der Mama und dem neuen Baby im Krankenhaus, um Lavinia etwas Arbeit abzunehmen, damit „sie etwas zur Ruhe kommt“.