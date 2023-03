Nach Beauty-Op: Die „Merkel“-Falte von Matthias Reim ist weg

Die Merkel-Falte bei Matthias Reim ist weg, wie dieses Foto vom 4. März 2023 zeigt. © IMAGO/Ulrich Stamm

Matthias Reim hat in seinem Leben bereits einiges erlebt. Nun ist er zum Beauty-Doc um sich verjüngen zu lassen.

Schlagersänger Matthias Reim (65) hat sich einer Schönheits-OP unterzogen. Der deutsche Pop-, Rock- und Schlagersänger ist durch den Hit „Verdammt ich lieb Dich“ weltweit bekannt geworden. Die Single wurde ganze 2,5 Millionen Mal verkauft und kletterte bis auf Platz 1 der deutschen Musikcharts - Wo sie 16 Wochen lang stand. Außerdem hat der 65-jährige letztes Jahr Schlagzeilen damit gemacht, mit 64 Jahren noch einmal Vater geworden zu sein. Denn zusammen mit seiner Frau Christin Stark hat der Sänger erst kürzlich eine Tochter bekommen.

Laut der „Bild“ ist der 65-jährige Schlagersänger vor kurzem zum Schönheitschirurgen Werner Mang gegangen, um sich verjüngen zu lassen. Dort soll die Altersfalte zwischen dem Mundwinkel und dem Kinn von Matthias Reim unterspritzt worden sein. Außerdem wurde dem Sänger Blut entnommen, was dann zentrifugiert wurde. Das entstandene Plasma wurde dem Sänger schließlich in Form von kleinen Injektionen ins Gesicht gespritzt. Die Merkelfalte in seinem Gesicht ist nun eindeutig verschwunden.

Matthias Reim will authentisch aussehen

Im November 2022 war die Merkel-Falte von Matthias Reim noch deutlich sichtbar. © IMAGO/Frederic Kern

Das bewegte Leben des Sängers scheint nicht ganz spurlos an ihm vorüberzugehen. Matthias Reim hat insgesamt sieben Kinder von sechs Frauen und hat vier Mal den Bund der Ehe geschlossen. Außerdem tritt er seit etwa 40 Jahren als Sänger auf. Trotzdem wolle er authentisch bleiben, wie er der „Bild der Frau“ verriet: „Ich stehe bei meinen Fans für Glaubwürdigkeit, die sollen mir auch das Älterwerden glauben.“ Zwar hat der 65-jährige nun eine Falte weniger, doch trotzdem sieht der Sänger immer noch seinem Alter gemäß aus.