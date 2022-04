Nach Bommel kommt jetzt Püttchen: Maite Kellys Kinderbuchreihe wird fortgesetzt

Maite Kelly wird nun ein weiteres Kinderbuch veröffentlichen © Tom Weller/dpa

Mit „Die kleine Hummel Bommel“ startete Maite Kelly im Jahr 2015 ihre erfolgreiche Kinderbuchreihe. Jetzt legt sie mit „Püttchen und der Himmelskönig“ nach.

Köln – Ob Folk, Pop, Schlager oder Musical – Maite Kelly (42) ist musikalisch ein echtes Multitalent. Doch auch auf anderen Gebieten hat die dreifache Mutter so einiges drauf. 2015 veröffentlichte Maite ihr Kinderbuch „Du bist du!“ aus der Reihe „Die kleine Hummel Bommel“, das sie in Zusammenarbeit mit der Autorin Britta Sabbag (43) verfasste. Jetzt führt sie die Serie mit dem Titel „Püttchen und der Himmelskönig“ weiter. Die Geschichte erzählt vom kleinen Engelchen Püttchen, das den Himmelskönig mit seiner frechen Art und zahlreichen neugierigen Fragen auf Trab hält.

Auch diesmal hat sich das Mitglied der Kelly Family professionelle Unterstützung mit ins Boot geholt. Während Maite die Texte für „Püttchen und der Himmelskönig“ verfasste, erzählen die Illustratoren Joëlle Tourlonias (37) und Robert Scheffner (37) die Story in niedlichen Zeichnungen. Auf Instagram präsentierte die „Warum hast du nicht nein gesagt“-Interpretin jetzt das Cover ihres neuesten Werks. Darauf ist Engelchen Püttchen selig auf einer Wolke schlafend abgebildet.

Maite Kelly wurde durch die „Hummel Bommel“-Reihe zur Erfolgsautorin

Unter dem Instagram-Post kündigte Maite Kelly ihr nächstes Kinderbuch dann offiziell an: „Heute kann ich Euch das Cover meines neuen Buches zeigen – und auch endlich sagen: Ja, Püttchen ist da“, schreibt die Vollblutmusikerin in ihrem Social-Media-Beitrag, „ein Engelchen für alle. Freut Euch auf mehr.“ Erscheinen wird „Püttchen und der Himmelskönig“ am 12. September, online können Fans die Ausgabe jedoch bereits jetzt vorbestellen.

Mit ihren literarischen Projekten feierte Maite in der Vergangenheit unerwartet große Erfolge und mutierte sogar zur Bestseller-Autorin. In ihren Geschichten verpackt die Schlagersängerin aufmunternde Botschaften zur Selbstverwirklichung, thematisiert aber auch aktuelle Themen wie Natur- und Umweltschutz. Als praktizierende Christin nimmt sich Maite in „Püttchen und der Himmelskönig“ erstmals Glaubensfragen an, die sie ihren jungen Lesern auf einfühlsame Weise näher bringen will.