Nach Chartrekord: Nächster Erfolg für Helene Fischer und „Atemlos“

Zehn Jahre nach ihrem Kult-Hit „Atemlos“ ist Helene Fischer jetzt wieder mit dem Song an die Spitze der deutschen Charts geschossen. Die neue Version ist aber nicht nur hierzulande populär.

München – „Atemlos durch die Nacht“ – dieser Song durfte schon nach seiner Erstveröffentlichung 2013 bei keiner Schlagerparty fehlen. Zehn Jahre später wagt es Interpretin Helene Fischer (39) noch einmal: Gemeinsam mit Rapperin Shirin David (28) nahm sie eine neue, und durch die Rap-Strophen modernere, Version des Songs auf.

„Atemlos“-Neuauflage beschert Helene Fischer erstmals Platz 1

Nachdem die „10 Year Anniversary Version“ am 23. November rausgekommen war, folgte bei der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung am 26. November der erste gemeinsame Auftritt. Die Schlager-Queen und die Rapperin landeten mit der neuen Version sofort auf Platz Eins der deutschen Charts.

Eine Sensation, denn obwohl sich das Lied in der Vergangenheit sehr lange in den Singlecharts gehalten hatte, hatte es es bisher nicht auf den ersten Platz geschafft.

Helene Fischers Hit „Atemlos“ ist auch im Ausland erfolgreich

Über die Grenzen hinaus feiert das moderne „Atemlos durch die Nacht“ ebenfalls Erfolge. In der Schweiz erreiche Fischers Hit aktuell Platz 14 – es kann Mariah Careys (54) „All I Want For Christmas Is You“ erstmal nicht vom Thron stoßen. Doch 2013 schaffte es das Lied bereits auf den zweiten Platz der Schweizer Charts, in Österreich sogar auf Platz Eins.

Die Schlagersängerin dürfte es trotzdem freuen, dass der Kult-Hit nach so vielen Jahren vor allem in Deutschland nun an der Spitze steht. Es ist zudem der erste Nummer-Eins-Hit der erfolgreichen Performerin. Ihre Rap-Kollegin konnte sich bisher schon fünfmal über den ersten Platz in den Charts freuen, unter anderem mit ihrem Song „Gib ihm“. Auch für ihren Schlager-Kollegen Florian Silbereisen gibt es Neuigkeiten: Der MDR fällte eine Entscheidung zu seinen „Feste“-Shows. Verwendete Quellen: Offizielle Deutsche Charts, Schweizer Hitparade