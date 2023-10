Frédéric von Anhalt bricht nach Dauer-Besuch auf dem Oktoberfest zusammen

Prinz Frédéric von Anhalt ist nach der wilden Oktoberfest-Feierei auf dem Heimweg zusammengebrochen. Alkohol war allerdings nicht der Grund dafür.

München – Frédéric von Anhalt (80) liegt seit dem Oktoberfest in München krank im Bett. Der Adoptivprinz hatte die letzten Tage auf der Wiesn wild gefeiert und sich das komplette Programm gegönnt. Zu den sicherlich zahlreichen Maß Bier und dem fettigen Oktoberfest-Essen kam dann noch eine teure Zigarre. Auf dem Heimweg brach der Witwer von Zsa Zsa Gabor († 99) dann zusammen.

Zusammenbruch auf dem Oktoberfest: Infektion und Party gaben Prinz Frédéric von Anhalt den Rest

Der Grund für den Zusammenbruch von Frédéric von Anhalt war aber nicht nur das, was er in den Tagen auf der Wiesn zu sich genommen hatte. Wie sich herausstellte, schlummerte in seinem Körper nämlich bereits das Coronavirus. Das in Kombination mit Alkohol und Zigarre gab von Anhalt wohl den Rest.

Auf dem Heimweg in sein Hotel „Bayrischer Hof“ brach er auf der Straße vor der Oper zusammen. Zwei unbekannte Männer halfen ihm wieder auf die Beine und brachten ihn noch zu seinem Hotel. Auch dort ging es dem Prinzen aber nicht besser, im Gegenteil. „Mein Hals wurde dick. Ich bekam wahnsinnige Schmerzen und Fieber“, erzählte von Anhalt der Abendzeitung München. Noch in der Nacht musste ein Bereitschaftsarzt gerufen werden, der ziemlich schnell feststellte: Der Prinz hat Covid.

Prinz Frédéric von Anhalt: Schon wieder Corona – Quarantäne im Hotel

Um das Virus auszukurieren, muss Frédéric von Anhalt nun erst mal im „Bayrischen Hof“ bleiben. Er liege flach und „komme überhaupt nicht hoch“. Auch das Sprechen falle ihm schwer. Allerdings habe er ärztlicher Fürsorge und zahlreiche Medikamente.

Frédéric von Anhalt hat das Feiern auf dem Oktoberfest offenbar sehr zugesetzt – er hatte einen Zusammenbruch. © Ippen.Media; Imago/ Future Image (Fotomontage)

Und es ist nicht das erste Mal, dass sich Prinz Frédéric von Anhalt mit dem Coronavirus angesteckt hat. Bereits im Sommer 2022 hatte er eine Infektion, wegen der er sogar ins Krankenhaus musste. Bleibt also zu hoffen, dass sein Körper noch einige Abwehrkräfte vom letzten Mal übrig hat. Auf dem Oktoberfest äußerte sich Prinz Frédéric auch zur aktuellen Gender-Debatte. Verwendete Quellen: Abendzeitung München