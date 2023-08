Das macht „Momo“-Star Radost Bokel heute

Ihre größte Rolle ist und bleibt die Titelfigur der Michael-Ende-Verfilmung „Momo“. Im TV tritt Radost Bokel auch heute noch ab und zu auf.

Rodgau – Wuscheliger Lockenkopf, ein viel zu weiter Mantel und riesengroße neugierige Augen: Den meisten Deutschen ist Radost Bokel (48) sicherlich so oder so ähnlich im Gedächtnis geblieben. Denn die Titelfigur aus Michael Endes (†65) Erfolgsroman „Momo“ ist und bleibt die bekannteste Filmrolle der Schauspielerin.

Früher „Momo“, später Dschungelcamp: Radost Bokels bewegte Karriere

Auch heute noch tritt Radost Bokel regelmäßig öffentlich in Erscheinung, um an ihren Karrierehöhepunkt zu erinnern. Im Dezember 2022 war sie beispielsweise in Dortmund zu Gast bei der Winter-Edition der „German Comic Con“, wo sie laut RTL-Berichten „Momo“-Ausgaben in Buchform und als DVD signierte.

Fans des ehemaligen Kinderstars erinnern sich jedoch zweifelsohne ebenfalls an Bokels Auftritt in der RTL-Erfolgsshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. In der sechsten Staffel des Dschungelcamps versuchte die „Momo“-Darstellerin nämlich vergeblich, die begehrte Krone zu ergattern. Zwar wurde Radost damals nicht zur Dschungelkönigin auserkoren, ihr siebter Platz konnte sich aber durchaus sehen lassen. Wer jetzt denkt, dass die in der DDR geborene Schauspielerin seitdem in der Versenkung verschwunden ist, liegt falsch.

Radost Bokel tritt weiterhin in unregelmäßigen Abständen im TV auf

Als Schauspielerin wird Radost Bokel deutschen Filmfans zeit ihres Lebens wohl vor allen Dingen in ihrer Paraderolle als „Momo“ in Erinnerung bleiben. Nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme war die heute 48-Jährige jedoch auch in einigen bekannten TV-Formaten zu sehen. Beispielsweise stand die Wahl-Hessin, die ihren Lebensmittelpunkt vor einiger Zeit nach jahrelangen Reisen ins gediegene Rodgau verlegte, jeweils für eine Episode der Fernsehserien „Ein Fall für die Anrheiner“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ vor der Kamera.

Radost Bokel hat sich seit „Momo“ ganz schön verändert © Eibner/Imago

Seitdem trat Radost Bokel als Schauspielerin eher weniger in Erscheinung und entschied sich stattdessen für Auftritte im Reality-TV. In der VOX-Sendung „Promi First Dates“ suchte der einstige Teenie-Schwarm vor kurzem zum Beispiel nach dem Partner fürs Leben. Die große Liebe konnte Radost dabei leider nicht finden, doch glücklicherweise hat die deutschsprachige Fernsehlandschaft ja noch viele weitere Kuppelformate auf Lager. Fans des „Momo“-Stars dürfen also weiterhin auf eine baldige TV-Rückkehr ihres Idols hoffen.

Auch ein anderer Star hat einen jahrelangen Wandel hinter sich: Vor 20 Jahren gewann Elli Erl DSDS – das macht sie heute.