„Nach dem Hit ist vor dem Hit!": Thomas Anders arbeitet mit Kult-Produzent Christian Geller an neuen Songs

Thomas Anders ist mit Star-Produzent Christian Geller derzeit im Studio (Fotomontage) © Christoph Schmidt /dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Christian Geller

Diese Zusammenarbeit hat Hit-Potential! Schlagerstar Thomas Anders singt seine neuen Songs mit Kult-Produzent Christian Geller im Studio ein.

Andernach – Thomas Anders (59) steht wieder im Studio! Der ehemalige Modern-Talking-Star arbeitet derzeit an neuer Musik für seine riesige Fan-Gemeinde. Und um den Songs den letzten Schliff zu verpassen, hat sich der Sänger hochkarätige Unterstützung mit ins Boot geholt. Niemand geringeres als Kult-Produzent Christian Geller (47) zeigt sich für die Bearbeitung der Lieder-Rohfassungen verantwortlich. Auf Instagram teilte Geller jetzt einen Schnappschuss mit dem Schlagerstar.

Das Selfie zeigt beide Männer breit lächelnd vor einem verschwommenen Hintergrund. Dazu schreibt Geller: „Heute freue ich mich sehr über Thomas im Studio!“ Und offenbar ist das Duo mehr als überzeugt von seiner Arbeit. „Frei nach dem Motto: Nach dem Hit ist vor dem Hit!“, schreibt der Liedermacher unter dem Bild weiter. Es scheint, als habe Thomas Anders also so einiges für seine Anhängerschaft geplant. Weitere Details zu ihrer Kollaboration halten er und Geller allerdings unter Verschluss.

Für Christian Geller ist die Zusammenarbeit mit Thomas Anders etwas Besonderes

Christian Geller macht keinen Hehl daraus, dass er schon seit seiner Jugend ein Riesenfan der Band „Modern Talking“ war. Schon als Teenie schickte er Thomas Anders Demo-Tapes — doch als der Sänger die Aufnahmen endlich anhörte, war der Komponist bereits ein gefragter Mann in der deutschsprachigen Musikszene. Schnell entwickelte sich eine Zusammenarbeit der beiden, die in der Gründung des Labels „KA.G.B. Music GmbH“ mündete.

Seitdem produzierten Anders und Geller als Duo zahlreiche Erfolgshits für deutsche Schlagerstars und Pop-Künstler. Trotzdem ist es natürlich immer etwas Besonderes, wenn die langjährigen Weggefährten wieder an neuer Musik arbeiten. Sein letztes Album „Cosmic“ brachte Thomas Anders 2021 auf den Markt. Der Vorgänger „Das Album“, auf dem er zusammen mit Florian Silbereisen (40) zu hören war, führte in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Charts an, außerdem wurde es mit Platin und Gold ausgezeichnet.