Nach der Schwangerschaft: Loredana Wollny verrät, wie viel sie abgenommen hat

Neu-Mama Loredana Wollny (19) lud auf ihrem Instagram-Profil ihre Follower mal wieder zur Fragerunde ein. Dabei schreckte sie auch vor persönlichen Fragen nicht zurück.

Erst kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres brachte das Wollny-Nesthäkchen Loredana ihren Sohn zur Welt. Nun genießt sie mit ihrer kleinen Familie das Glück zu dritt. Auf ihrem Instagram-Profil hat sie jetzt ihre Follower eingeladen, ihr einige Fragen zu stellen. Auch recht persönliche Themen ließ sie dabei nicht aus.

So lautete eine Fan-Frage: „Ich weiß, dass das jetzt vielleicht zu persönlich ist, aber wie viel hast du abgenommen?“ Die Antwort hat sicher einige verblüfft. Ganze 15 Kilogramm hat Loredana nach der Geburt ihres kleinen Sohnes verloren!

Wie sie das gemacht hat, wollen die Follower natürlich auch gerne wissen. Eine Person fragt: „Was isst du zum Abnehmen? Und nimmst du irgendwelche Shakes?“ Darauf gibt es von Loredana keine direkte Antwort, aber ihre Follower dürfen darüber abstimmen, ob Loredana ihnen einen Tag lang zeigen soll, was sie so isst.

In nur drei Monaten: Die Kilos sind gepurzelt

Auf Wunsch ihrer Fans will sie zukünftig auch öfter Rezepte posten. Aber scheinbar achtet Loredana nicht nur auf ihre Ernährung, um weiter abzunehmen. Sie postet auf ihrem Kanal auch regelmäßig Story-Updates von ihren Work-outs. Die regelmäßigen Sport-Einheiten zieht sie gemeinsam mit Servet eisern durch. Auch, wenn sie ihren Verlobten dafür manchmal etwas mehr motivieren muss.

So ist in einem kurzen Clip in Loredanas Story zu sehen, wie sie versucht, Servet zum 15-minütigen Home-Workout zu überreden. „Das wär echt haram, wenn wir das jetzt nicht machen“, ärgert sie ihren Partner. „Morgen“, will sich dieser herausreden, es sei schon zu spät. Und Loredana gibt mit den Worten: „Morgen kommst du aber nicht davon, mein Freund!“ vorerst nach.