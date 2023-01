Dieter Bohlen gesteht: „RTL hat mir sehr wehgetan“

Die letzte DSDS-Staffel mit Dieter Bohlen startet am 14. Januar bei RTL © IMAGO / Beautiful Sports

Nach seiner DSDS-Pause meldet sich Dieter Bohlen als Jury-Oberhaupt zurück. Vor dem Start der neuen Staffel erinnert er sich an den schmerzhaften Rauswurf.

Wie kein anderer, gehört Musikproduzent Dieter Bohlen (68) zu „Deutschland sucht den Superstar“. Seit dem Start der RTL-Kult-Show DSDS im Jahr 2002 prägte der leidenschaftliche Juror mit seiner flapsigen Art das Format. Die Fans liebten Dieter für seine schonungslose Kritik und das lockere Mundwerk, das für so manchen Lacher sorgte. Im Jahr 2021 kam dann plötzlich die Schock-Nachricht: RTL warf den Vollblutmusiker aus der Jury, wollte mit der kommenden Staffel für neuen Wind sorgen und das Format verjüngen. In Dieters Fußstapfen trat zwischenzeitlich Schlagerstar Florian Silbereisen (41). Doch alle Bemühungen des Senders schienen vergebens, sodass sich Dieter nun, nach zweijähriger Pause, in der finalen Staffel DSDS als Jury-Oberhaupt zurückmeldet.

Bereits nach dem Bekanntwerden des Rauswurfs zeigte sich Ex-Modern Talking Star Dieter sichtlich getroffen. In Interviews gab er zu verstehen: Das war ein Rauswurf. RTL hatte den Vertrag des Jurors nicht verlängert – und Dieter somit kurzerhand rausgeworfen. Die Nachricht traf ihn damals mit voller Wucht. Und auch heute scheint der Musiker noch immer verletzt. „RTL hat mir sehr weh getan“, machte der 68-Jährige jüngst deutlich.

Zurück bei DSDS: Dieter Bohlen zeigt sich loyal

Anlässlich des morgigen Staffel-Starts der finalen Ausgabe DSDS stehen nun auch einige Pressetermine im Kalender des passionierten Jurors. In einem Interview mit dem Stern adressierte Dieter Bohlen nun abermals die schmerzhafte Erfahrung und zog einen Vergleich, der klarmacht, wie sehr der damalige Rauswurf ihn traf. Angesprochen auf die Erfahrung antwortete er dem Journalisten mit einer Gegenfrage: „Hatten Sie schon mal eine Freundin, die mit Ihnen Schluss gemacht hat, obwohl Sie sie über alles geliebt haben?“

Doch auch wenn RTL sein Vertrauen missbrauchte, Dieter macht klar: Er ist nicht nachtragend, sondern „kreuzloyal“. An seine Zeit bei DSDS blickte der Poptitan stets wehmütig zurück, machte er doch großartige Erfahrungen in seiner Zeit mit der Show. Es ist also nicht verwunderlich, dass Fans den gebürtigen Niedersachsen ab dem morgigen Samstag, 14. Januar, wieder als Jury-Oberhaupt beobachten dürfen. Gemeinsam mit Dieter werden DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30), Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26) dafür sorgen, dass das Kult-Format DSDS den gebührenden Abschied bekommt, den es verdient hat.