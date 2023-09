Nach Ehe-Aus: Caroline Beil sorgt mit kryptischem Post für Aufsehen

Von: Diane Kofer

Gerüchten nach ist Caroline Beil schon seit Wochen getrennt. Jetzt bestätigte sie ihr Ehe-Aus nicht nur, sondern meldete sich auch mit kryptischen Zeilen – an ihren Ex-Mann gerichtet?

Hamburg – Caroline Beil (56) führte jahrelang eine glückliche Beziehung. Die Schauspielerin und ihr Mann Philipp-Marcus Sattler sind seit 2018 verheiratet. Details aus dem Privatleben behält das Paar in der Regel für sich. Die Gerüchte über ihr Ehe-Aus bestätigt das Management der gebürtigen Hamburgerin nun. Schießt sie jetzt mit einem Social-Media-Post gegen ihren Ex?

„Für den Mann ist jede Frau ein Rätsel“: Bezieht sich Caroline Beil auf gescheiterte Ehe?

Zuletzt wurde nur aus Insider-Kreisen vernommen, dass die einstige „Dschungelcamp“-Kandidatin und ihr Mann Philipp getrennte Wege gehen. Weil Caroline Beil gemeinsame Fotos auf Social Media löschte, schien sie die Trennung aber bereits zu bestätigen. Auf Nachfrage von t-online gab das Management nun endgültig bekannt, dass die TV-Bekanntheit wieder Single ist. Details und Gründe für die gescheiterte Ehe sollen derzeit aber nicht an die Öffentlichkeit dringen.

Allerdings scheint die 56-Jährige selbst doch auf das Aus zu reagieren – und zwar mit kryptischen Zeilen im Netz. Auf ihrem Instagram-Kanal meldete sie sich mit einem Zitat von Jeanne Moreau (†89): „Für den Mann ist jede Frau ein Rätsel, dessen Lösung er bei der Nächsten sucht ...“. Was sie damit meint, verrät Caroline nicht. In der Bildunterschrift erweckt sie mit den Worten „Viel Glück“, aber ganz den Eindruck, als wäre die Nachricht an ihren Noch-Ehemann gerichtet.

Die Fans der ehemaligen „Sturm der Liebe“-Darstellerin sind besorgt. Sie wünschen Caroline Beil in der Trennungsphase viel Kraft und Stärke – fragen in den Kommentaren unter anderem aber auch: „Was hat er dir bloß angetan?“ Das Paar teilt eine gemeinsame Tochter. Er vor wenigen Monaten sprach Caroline Beil über ihr spätes Mutterglück. Verwendete Quellen: t-online, Instagram/ beilcaroline