Nach Ehe-Aus: Sarah Lombardi auffallend dünn, Pietro moppelig

München - Während Sarah Lombardi nach der Trennung von Pietro sichtlich abgenommen hat, hat ihr Noch-Ehemann deutlich zugelegt. Könnte bei beiden der gleiche Grund eine Rolle spielen?

Promi-Frauen wie Beyoncé und Taylor Swift kennen das, aber auch weibliche Normalos: Sie werden oft über ihr äußeres Erscheinungsbild beurteilt. Gerade wer im Licht der Öffentlichkeit steht, achtet daher meist penibel auf jedes Gramm Körperfett, denn Fans und Medien machen es ebenso.

So ist vielen nicht entgangen, dass Sarah Lombardis sowieso schon schlanke Figur seit dem öffentlichen Liebes-Aus mit Pietro noch dünner geworden ist. Ihr Noch-Ehemann hingegen ist derweil zum Moppel mutiert.

Ist der Herzschmerz bei beiden der Grund?

Diverse Medien spekulieren jetzt über die Gründe - und unterstellen beiden Herzschmerz. Auf den reagieren Menschen ja sehr unterschiedlich: Die einen fressen sich Kummerspeck an, den anderen vergeht gänzlich der Appetit. So könne es ja sein, wird gemutmaßt, dass der 24-Jährigen die Trennung mehr zusetzt als gedacht. Die vielen fiesen Kommentare und Beschimpfungen auf Facebook und Instagram von „Fans“, die ihr den Seitensprung nicht verzeihen wollen, dürften dazu weiter beitragen.

Andererseits tröstet sich Sarah ja derzeit mit Fremdgeh-Komplize Michal T., und auch für den will Frau ja gerne attraktiv sein. Sorgen um eine eventuelle Unterernährung muss man sich bei der einstigen DSDS-Zweiten jedenfalls nicht machen. Was viele mit geradezu kritischem Unterton als „dünn“ bezeichnen, ist einfach nur ein gesunder, sportlicher Körper.

Und den verdankt Sarah ein Stück weit wohl auch den Getränken, für die sie kräftig Werbung macht. Nur auf wenigen geposteten Bildern ist kein Becher und keine Flasche mit dem Namen der Marke zu sehen, deren Produkte, glaubt man der Werbung, „der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil“ sein sollen. Dass der Schokoladen-Drink, wie ein Kommentator auf Facebook bemerkt hat, dabei pro Portion mit knapp 300 Kilokalorien zu Buche schlägt, dürfte dabei kein Problem darstellen: Mit einer halben Stunde Sex sind die flugs und auf angenehmste Weise wieder abgebaut.

Pietro will ein „krasses Sixpack“ - und wirbt jetzt auch

Das sollte sich Pietro Lombardi zu Herzen nehmen. Der geht ja - soweit wir wissen - derzeit als Single durchs Leben, und sein Body ist derweil (konsequenterweise?) den umgekehrten Weg allen Fleisches gegangen. Der 24-Jährige hat es sich über die Feiertage offenbar ein wenig zu gut gehen lassen. Auf dem Foto, das er am Montag auf sein Facebook-Profil stellte, hält er sich peinlich berührt den staunenden Mund zu, während die andere schuldbewusst die Speckrolle an seinem nicht mehr zu übersehenden Bäuchlein anpackt.

Doch wie so viele zu Beginn des neuen Jahres hat auch Pietro Lombardi sich etwas vorgenommen: Der Speck muss weg. „Jetzt bin ich zu 100% motiviert und möchte es schaffen“, schreibt er. „In zehn Wochen hab‘ ich keine Plauze mehr, sondern ein krasses Sixpack.“ Schaffen will er das mithilfe von Tänzer/Choreograf/Ex-Popstars-Jurymitglied und neuerdings Fitness-Guru Detlef Soost, dessen Programm die Kunden „sexy“ machen soll. Dann klappt‘s auch sicher wieder mit den Frauen bei dem Sänger.

Wie seine Ex macht also auch Pietro jetzt fleißig Werbung - wenn auch für die Fitness-Konkurrenz. Das muss er wohl auch, denn mit seiner Musik verdient er derzeit nichts. Die Einnahmen aus seiner neuen Single „Mein Herz“ will er schließlich komplett herz- und krebskranken Kindern spenden, wie er kürzlich erklärte.

Die Promo-Aktion geht also erst mal in Ordnung. Bleibt zu hoffen, dass Pietro aus Sarahs Fehlern lernt und sich in Zukunft nicht für allzu umstrittene Produkte hergibt.

