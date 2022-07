Nach Einbruch zu Hause: Verona Pooth hat Tür mit Panzerglas anfertigen lassen

Teilen

Verona Pooth liebt ihre neue Tür © Instagram/Verona Pooth

Nach Einbruch in ihre Villa: Verona Pooth verriet, dass sie nach dem Einbruch neue Sicherheitsvorkehrungen traf. Die Schönheit fühlt sich nach dem Vorfall nicht mehr sicher.

Meerbusch – Sie musste neue Sicherheitsvorkehrungen treffen: Verona Pooth (54) verkündete, dass sie sich nach dem Einbruch in ihre Villa nicht mehr sicher fühle. In das Haus der TV-Persönlichkeit war am Heiligabend des letzten Jahres eingebrochen worden, wobei Bargeld, Hochzeitsschmuck und ein Auto geklaut wurden – der Gesamtschaden soll etwa eine Million Euro betragen haben.



Im Rahmen ihrer Instagram-Stories erzählte der Star jetzt besorgt, dass nach dem schockierenden Überfall die Angst da bleibe und man sich einfach nicht mehr sicher in seinem Haus fühlen könne. Die Mutter von zwei Söhnen verriet beunruhigt: „Man fühlt sich zu Hause nicht mehr so sicher wie vorher.“ Aus diesem Grund habe sie sich in ihrer Villa jetzt eine neue Tür aus sicherem Panzerglas anfertigen lassen, durch die Einbrecher keine Chance mehr haben werden, in ihr zu Hause einzusteigen. Die Beauty fügte ohne jeden Zweifel hinzu: „Da kann kein Einbrecher mehr rein.“

Nach Einbruch: Verona Pooth ließ Tür mit Panzerglas anfertigen

Die brünette Schönheit hatte zuvor in einem Gespräch mit „Bild“ erzählt, dass es insbesondere ihr Sohn Rocco (11) sei, der nach dem Einbruch Schwierigkeiten mit dem Einschlafen hätte. Kurz nach dem schrecklichen Vorfall enthüllte sie gegenüber der Publikation: „Rocco schläft bei uns im Bett, bei jedem Geräusch wird er wach.“ Nicht nur ihr Nachwuchs, sondern auch sie selbst habe nach dem Überfall ihres zu Hauses verständlicherweise nachts Albträume und fürchtet sich davor, dass die Diebe zurückkommen könnten.