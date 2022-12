Nach erstem Baby im Februar: Lavinia Wollny ist wieder schwanger

Lavinia Wollny erwartet ihr zweites Kind © Instagram: lavinia.wollny

Erst im Februar dieses Jahres erblickte die Tochter von Lavinia Wollny das Licht der Welt. Jetzt verkündet der TV-Star auf Instagram, dass sie bereits erneut schwanger ist. Fans und Familie freuen sich mit ihr.

Ratheim bei Hückelhoven – Fans der Wollnys spekulierten schon etwas länger darüber, wer wohl Oma Silvia (57) das nächste Enkelkind schenken wird. Schließlich verkündete die 13-fache Großmutter dann: „Viele von euch vermuten, dass Loredana Zwillinge bekommt, dem ist nicht so. Ihr werdet es aber heute um 20 Uhr erfahren. Haltet die Accounts von meinen Mädels im Auge.“ Leere Versprechen werden natürlich nicht von Deutschlands berühmtester Großfamilie gemacht und deshalb wurde dann auch das Geheimnis gelüftet: Lavinia Wollny (22) ist wieder schwanger.

Am 22.02.2022 wurden Lavinia und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (24) zum ersten Mal Eltern von Tochter Haylie Emilia. Im Februar konnte noch keiner ahnen, dass die Kleine sich bereits im selben Jahr auf ein Geschwisterchen freuen darf. Auf Instagram verkündete der TV-Star nämlich die frohe Botschaft und postete ein Bild von dem positiven Schwangerschaftstest inklusiver Ultraschallfoto. „Es ist so unglaublich seit dem Tag wo wir erfahren haben das Baby Nr. 2 unterwegs ist, können wir es kaum abwarten dich endlich in unseren Händen zu halten“, kommentiert Lavinia überglücklich das Foto. Sie beendet den Post mit den Worten: „Wir freuen uns so unglaublich auf dich &‘ können es kaum erwarten dich endlich kennenzulernen.“

Lavinia Wollny verkündet ihre Schwangerschaft



Natürlich ist Lavinias Community von über 200.000 Followern inklusive eigener Familie ganz aus dem Häuschen. Sarafina Wollny (27) kommentiert: „Wir freuen uns sehr für euch.“ Ein Fan schreibt: „Jetzt geht bei euch der Babyboom richtig los. Wir gratulieren euch ganz herzlich“. Fast 40.000 Mal wurde das Bild schon gelikt und es finden sich unzählige Glückwünsche und Herz-Emojis von Menschen unter dem Post, die sich mit Lavinia und Tim freuen.