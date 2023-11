Nach Familien-Zoff: Schönheits-OPs haben Patricia Blanco wieder „glücklich gemacht“

Leipzig – Patricia Blanco (52) ist endlich glücklich mit sich und ihrem Leben. Die Tochter von Schlager-Star Roberto Blanco (86) hatte lange Zeit nicht nur mit ihrem Gewicht, sondern auch mit ihrem Vater zu kämpfen, zu dem sie ein zerrüttetes Verhältnis hat. Ihr Weg zum Glück bestand aus einer Reihe Schönheitsoperationen, wie sie auch offen zugab.

Schönheits-Operationen als Glücksrezept: So fühlt sich Patricia Blanco heute

Patricia Blanco hat sich in den letzten Jahren einigen Eingriffen unterzogen. Dazu gehörte auch, dass sie sich einen Magen-Bypass einsetzen lief, wodurch sie 55 Kilo abnahm. Es folgten Botox-Behandlungen für Falten, Augenlider und Lippen sowie eine Nasenverkleinerung und eine Brust-OP. Dieses neue Erscheinungsbild will sie mit Sport und gesunder Ernährung beibehalten.

Lange habe Patricia ihren Körper „negativ gesehen“, wie sie jetzt als Gastrednerin auf einem Motivationsseminar laut „Bild“ verriet. Die Operationen haben ihr geholfen, schneller ihre körperlichen Ziele zu erreichen, an denen sie nun festhalten will: „Ich lasse mich operieren, ich nehme ab, danach passe ich in alle Kleider. Natürlich war es ein kurzfristiges Glück.“ Über den Schritt, den sie damit gegangen ist, ist Patricia aber noch immer froh: „Es ist heute noch für mich ein Glück, dass ich in ein Geschäft gehen kann und anziehen kann, wo ich früher nie reingepasst habe.“

Patricia Blanco macht kein Geheimnis daraus, dass sie bereits einige Schönheitseingriffe hinter sich hat. Ein Bild von 1995 zeigt die Reality-Bekanntheit nun ganz natürlich. © IMAGO / APress & Instagram/patriciablancoofficial

Patricia Blanco: Friedensangebot an Vater Roberto

Dieser neue Schwung im Leben, den Patricia Blanco durch ihren neuen Körper verspürt, könnte ihr vielleicht auch mit ihrem Vater helfen. Erst kürzlich machte sie Roberto Blanco ein Friedensangebot per Social Media.

Nachdem sie einen Videoclip vom Auftritt ihres Vaters bei der Wiesn gesehen hatte, schrieb sie bei Instagram im September: „Danke für deine Gene. Ich hoffe, wir kriegen das noch geregelt. Ich lieb‘ dich über alles.“ Im Interview mit der „Bild“-Zeitung gab sie danach an, gerne noch einmal mit ihrem Vater sprechen zu wollen, um Dinge aus der Vergangenheit zu klären.

Patricia und Roberto Blanco sind seit Jahren zerstritten. Nun ging sie auf ihren Vater zu. Doch nimmt der Schlagerstar das Friedensangebot an? © IMAGO / APress & IMAGO / Jöran Steinsiek

Schlagerstar Roberto Blanco reagierte auf das Versöhnungsangebot von Patricia Blanco mit einem Interview gegenüber „Bild“ und erklärte: „Als Vater habe ich meiner Tochter in der Vergangenheit immer einen guten Rat mitgegeben, an dem sich auch heute nichts geändert hat: Wenn sie familiäre, private Themen zu regeln hat, dann sind Plattformen wie Instagram und Co. nicht die richtige Adresse.“ Verwendete Quellen: Bild.de