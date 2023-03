Nach Familienkrach: Natascha Ochsenknecht verbringt Ostern komplett allein

Teilen

Es gab in letzter Zeit einige Streitthemen bei den Ochsenknechts. Nun wird die 58-jährige Natascha Ostern alleine verbringen.

Natascha Ochsenknecht (58) wird an Ostern völlig alleine sein. Seitdem Jimi Blue Ochsenknecht (31) eine neue Beziehung mit Laura-Maria Geissler (24) hat, hängt der Haussegen bei den Ochsenknechts schief. Denn Natascha und ihre Tochter Cheyenne (22) sind nicht sehr angetan vom Liebesglück der beiden. Doch seitdem sie dies laut ausgesprochen haben, scheint eine Art Funkstille zu herrschen. Der verliebte Jimi Blue entfolgte seiner Familie sogar auf Social Media. Doch damit war das Drama noch nicht vorbei.

Erst kürzlich ließ sich die 58-Jährige außerdem über Ex-Mann Uwe Ochsenknecht (67) im WhatsApp Familien-Chat aus. Doch das kam bei Tochter Cheyenne nicht sehr gut an und sorgte für Streit. Auf Instagram erstellte Mama Natascha nun eine Fragerunde. Dabei wollte ein Fan wissen, ob sie an Ostern Besuch bekommt. Die Antwort fällt eindeutig aus: „Nein, kein Mensch kommt“. Da entstehen seitens der Fans natürlich Spekulationen, ob das an den Streitereien der letzten Wochen liegt.

Die 58-jährige will sich auf sich selbst konzentrieren

Die 58-Jährige erklärt jedoch, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Sie sei freiwillig allein: „Finde das witzig, dass man als Mutter von drei erwachsenen Kindern und zwei Enkeln, nicht mal sagen darf: ‚hey, ich bin Ostern allein.‘ Ja, ich bin Ostern allein und wisst ihr warum, weil ich es geil finde.“ Sie habe zurzeit viele Projekte, wie unter anderem die Renovierung ihrer Wohnung. Und kurz nach Ostern ist bereits eine Reise zur Familie geplant – und zwar nach Österreich und Hannover, um Enkelin Snow zu besuchen: „Ich kann mich ja nicht zehn teilen. Also gibt es auch mal die Möglichkeit, dass ich mich mal ein bisschen auf mich konzentriere und das ist diesmal Ostern.“