Nach fast 30 Jahren: PUR-Gitarrist Martin Ansel verlässt die Band

Aus für PUR-Gitarristen

Nach 30 Jahren verlässt PUR-Gitarrist Martin Anseln die Kultband. Dies gab er nun über Instagram bekannt.

Die Pop-Band PUR wird um ein Mitglied kleiner, denn Gitarrist Martin Ansel tritt aus der Band aus. Das Aus nach fast 30 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit verkündet der 57-Musiker über Social Media. Seit 1993 hatte Martin Ansel die Musik von PUR mitgestaltet und zusammen mit der Band neun Alben in den Charts gefeiert.

Der Gitarrist veröffentlichte diese Neuigkeit auf Instagram. Seine genauen Gründe für den Ausstieg nannte er jedoch nicht: „Ich gebe heute meinen Ausstieg aus der Band bekannt. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, der Prozess dahin langwierig. Keine Sorge – private oder gar gesundheitliche Aspekte spielen keine Rolle. Ich denke, es ist für mich, aber auch für die Band die allerbeste Entscheidung. Eine Win-Win-Situation. Jedem Ende wohnt ein Anfang inne (frei nach Hermann Hesse oder so).“

Seine Fans wünschen ihm alles Gute für die Zukunft

Die Fans sind sehr traurig über den Ausstieg von Martin Ansel, doch sie sind auch dankbar für die tolle Zeit und produzierte Musik. So kommentiert jemand unter dem Foto: „Wow, was für ein herzzerreißendes Statement. Alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt. Und vielen Dank für viele Jahre tolle Musik. Seit den 80er Jahren mein ständiger Begleiter.“ Und ein anderer Fan schreibt zu dem Austritt: „Schade, aber du wirst deine Gründe dafür haben. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, sehr bald was Neues von dir zu hören“