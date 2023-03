Nach Fehlgeburt: Renata Lusin möchte anderen Frauen Mut machen

Nach ihrer Fehlgeburt spricht die „Let‘s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin offen über ihren Verlust. Sie möchte dazu beitragen, dass mit einem Tabu gebrochen wird.

Nur einen Tag nach dem Valentinstag hatten Renata Lusin (35) und ihr Partner Valentin (36) bekanntgegeben, dass sie ein Kind erwarten. „Wir waren in der Kinderplanung und es hat geklappt,“ erklärte die Tänzerin in einem Video-Post auf ihrem Instagram-Kanal. Obwohl sie nach Rücksprache mit ihrem Arzt ihre Teilnahme an der diesjährigen Staffel absagen musste, war sie doch sichtlich glücklich, ihren Fans die freudige Neuigkeit mitteilen zu können.

Noch nicht einmal einen Monat später hat die Profitänzerin jedoch eine Fehlgeburt erlitten. Wie sie schon bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft erwähnt hatte, waren schon von Beginn an „ein paar Risiken“ bekannt. Deshalb hatte sie letztlich auch zu großen sportlichen Anstrengungen und Stress absehen sollen. „Bitte drückt mir die Daumen dass alles gut verläuft,“ schrieb die 35-Jährige noch. Leider verlief die es nicht gut, und Renata verlor das Baby.

Nach ihrer Fehlgeburt spricht die „Let's Dance"-Profitänzerin Renata Lusin offen über ihren Verlust. Sie möchte dazu beitragen, dass mit einem Tabu gebrochen wird.

„Lets Dance“-Star Renata Lusin hatte „dritte Fehlgeburt in Folge“

Mit RTL sprach die Tänzerin für „Exclusiv Weekend“ über das traurige Erlebnis. Im Interview erzählte sie auch, dass es für sie bereits die dritte Fehlgeburt innerhalb kurzer Zeit war. Dass sie öffentlich so ehrlich über ihre Fehlgeburten spricht, hat einen guten Grund. Sie möchte das schmerzhafte Thema gern enttabuisieren und Frauen ermutigen, denen das Gleiche passiert ist. „Es ist kein Tabu-Thema. Man spricht so wenig darüber. Ich will, dass die Frauen wissen: Sie sind nicht alleine“, meint Renata Lusin entschlossen.