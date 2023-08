Michael Wendler geht nach Festival-Desaster auf Tour – Fans sauer über Ticketpreise

Michael Wendler will unbedingt wieder auf der Bühne stehen. Nach einer kürzlichen Festival-Absage plant der Schlagerstar jetzt seine eigene Tournee – und verärgert seine Fans.

Schweiz – Michael Wendler (51) gibt nicht auf! Zuletzt sorgte seine medienwirksame Streichung von der Gästeliste der Veranstaltung „Schlager unter Palmen“ für Schlagzeilen. Aufgrund der anhaltenden Kritik an seiner Person hatten Stars wie Ross Antony (49) und Julian David (33) ihre Teilnahme an der Schlager-Gala abgesagt, da sie nicht mit dem „Sie liebt den DJ“-Interpreten auf der Bühne stehen wollten. Der Wendler war in den vergangenen Jahren vermehrt durch verschwörungstheoretische Aussagen aufgefallen. Nun gab der Schlagerstar im Netz jedoch bekannt, dass er 2024 endlich wieder auf Tour gehen will – und verärgert seine Fans.

Michael Wendler hat vorerst keine Konzerte in Deutschland geplant

In einem aktuellen Beitrag auf seinem Facebook-Account teilte Michael Wendler am Mittwoch (23. August) mit, dass er 2024 aus seiner Wahlheimat Amerika nach Europa zurückkehren werde, um seine ersten Konzerte nach einer längeren Bühnenabstinenz zu spielen. In seinem Heimatland Deutschland wird der Sänger entgegen der Erwartungen vieler Fans allerdings keine Auftritte absolvieren.

„Die Tournee 2024 wird eine kleine europäische Tour“, schreibt Michael Wendler in seinem Post. „Auftakt ist in der Schweiz, dann geht es nach Österreich und nach Spanien und vielleicht noch Italien. 2024 wird es keinen Konzerttermin in Deutschland geben“, erklärt der Musiker weiter.

Wendler-Fans beschweren sich über die enorm hohen Ticketpreise

Neben vielen positiven Kommentaren finden sich auch einige kritische Stimmen unter Michael Wendlers Tournee-Ankündigung auf Facebook. Insbesondere die Ticketkosten scheinen den Fans des Entertainers sauer aufzustoßen. Eine Userin schreibt enttäuscht: „Also ich finde es ja toll, dass du dich nicht unterkriegen lässt, aber ernsthaft jetzt: 69 Franken (Anm. umgerechnet etwa 72 Euro) für einen Stehplatz für eine Stunde Konzert? Ich wäre gern gegangen, aber sorry, das ist mir zu teuer.“

Ob der Schlagerstar seine Konzertkarten bei so stolzen Preisen loswerden wird, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Zuletzt machte der Musiker mit seinem Podcast von sich reden: Michael Wendler sprach über seine erste gemeinsame Nacht mit Laura Müller. Verwendete Quellen: Facebook/Michael Wendler