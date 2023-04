Nach fieser Abfuhr vor zwei Jahren: Vanessa Mai zurück im ZDF-Fernsehgarten

Ihr letzter Auftritt im ZDF-Fernsehgarten liegt schon eine Weile zurück, doch am 7. Mai kehrt Vanessa Mai in das Format zurück. © IMAGO/Revierfoto

Vanessa Mai kehrt endlich wieder auf die Bühne des ZDF „Fernsehgartens“ zurück. Als „Wolkenfrei“ wird sie Anfang Mai in dem ZDF-Format zu sehen sein.

Sängerin Vanessa Mai kehrt endlich wieder auf die Bühne des „ZDF-Fernsehgarten“ zurück. Nach zwei Staffeln Abwesenheit wird die Sängerin am 7. Mai 2023 als erster Gast in der beliebten ZDF-Show auftreten und sicherlich eine unterhaltsame Performance bieten. Auf den Wolkenfrei-Social-Media-Profilen wurde bekannt gegeben, dass Vanessa Mai erstmals seit 2020 als „Wolkenfrei“ im „Fernsehgarten“ zu sehen sein wird.

Doch das ist nicht die einzige gute Neuigkeit für Vanessa Mai und ihre Fans: Ihr neues Album „Hotel Tropicana“ scheint auf dem Weg zu einem Charterfolg zu sein und hat sogar Herbert Grönemeyer überholt, um den zweiten Platz in den Charts zu erreichen. Seit Jahren ist Vanessa Mai eine feste Größe im Schlagergeschäft und begeistert ihre Fans mit eingängigen Songs und mitreißenden Auftritten.

Darum war Vanessa Mai in den letzten Jahren nicht zu Gast im „Fernsehgarten“

Mit ihrer Rückkehr in den „ZDF-Fernsehgarten“ wird Vanessa Mai sicherlich auch in diesem Jahr wieder für eine tolle Stimmung sorgen und ihre Fans begeistern. Die Vorfreude auf das Konzert steigt, da alle gespannt darauf sind, was sie präsentieren wird. Es wird erwartet, dass sie einige ihrer neuen Songs aus „Hotel Tropicana“ sowie einige ihrer Klassiker aufführen wird.

In den vorherigen Jahren konnte Vanessa nicht dabei sein, da sie zeitlich verhindert war. „Ich liebe Kiwi! Ich wäre gerne dort gewesen. Aber es hat nie gepasst. Terminlich und musikalisch.”, verriet die Musikerin damals in einem Interview mit „T-Online” im Zusammenhang mit ihrer Abwesenheit in 2021.