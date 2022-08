Nach Flitzer-Attacke: Beatrice Egli genießt freien Tag am See

Teilen

Am Wochenende ging es für bei Beatrice Eglis Konzerten wieder „Volles Risiko“. Gleich zwei Männer schlugen nackig Purzelbäume über die Bühne. Kein Wunder, dass sie jetzt erstmal eine Auszeit am See genießt.

Pfäffikon- Nach vielen aufregenden Konzerttagen gönnt sich Beatrice Egli (34) jetzt erstmal eine Auszeit. Auf Instagram postet sie ein Bild von sich, wie sie sichtlich entspannt vor einem See posiert. Stylisch ist sie mit pinker Tasche abgestimmt zum gleichfarbigen Schriftzug ihres T-Shirts und rosa Hose noch dazu. Außerdem trägt sie eine schwarze Kappe sowie ein schwarzes Shirt. Für die Sängerin ist jetzt erstmal „Me-Time“ angesagt.

„Ich genieße immer wieder einfach mal Zeit nur für mich - heute voll mit Erinnerungen an das schöne und aufregende Wochenende.“, lässt sie ihre Fans unter dem Post wissen. Dass Beatrice ein schönes, aber vor allem aufregendes Wochenende hatte, steht dabei außer Frage. Ausgerechnet bei dem Konzert in ihrer Heimat der Schweiz machten es sich zwei Männer zur Aufgabe nackig über die Bühne zu flitzen. Purzelbäume schlugen sie dabei auch noch. Die DSDS-Gewinnerin nahm es jedenfalls mit Humor und kommentierte den Vorfall mit: „Jetzt wird mir wirklich warm. Wie viele Nackte kommen jetzt wohl noch?“

Beatrice Egli gönnt sich nach Flitzer-Attacke entspannten Tag am See

Nach dem aufregenden Wochenende inklusive Flitzer-Attacke hat sich Beatrice ihre „Me-Time“ wohl mehr als verdient. Der Schlagerstar möchte aber auch von ihren Fans wissen: „Was macht ihr in eurer Me-Time?“ Ein Fan antwortet: „Ich genieße die Zeit zuhause mit meiner Familie“ Ein anderer User kommentiert scherzhaft mit vielen Lach-Emojis: „Purzelbaum üben“