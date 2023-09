Ein Jahr nach Geburt ihres Kindes: Britische Schauspielerin Maddy Anholt plötzlich gestorben

Teilen

Trauer um Maddy Anholt: Die britische Autorin und Schauspielerin ist im Alter von 35 Jahren verstorben, nur ein Jahr nachdem sie Mutter wurde.

Großbritannien – Maddy Anholt ist im Alter von 35 Jahren an Krebs gestorben. Der britische TV-Star litt an einem seltenen, aggressiven Gehirntumor. Laut der Daily Mail gab ihre Familie den Tod der 35-Jährigen über einen Spendenanruf auf der Plattform „gofundme“ bekannt. Demnach ist Anholt am 13. September gestorben. Ihre letzten Wochen habe sie in ihrem Elternhaus in der Grafschaft Devon verbracht, „umgeben von Liebe und Ruhe“.

Maddy Anholt wurde erst vor einem Jahr Mutter

Besonders tragisch: Erst im vergangenen Jahr wurden Maddy Anholt und ihr Ehemann Ben Eltern einer Tochter. Kurz nach der Geburt der Kleinen erhielt sie die Krebsdiagnose. Es folgten mehrere Operationen und weitere Behandlungen. Ihre Erkrankung machte sie nicht öffentlich.

Unfall, Alter, Herzstillstand: Diese Stars sind 2022 gestorben Fotostrecke ansehen

In Großbritannien ist Maddy Anholt als Autorin und Schauspielerin bekannt, unter anderem durch Auftritte im Frühstücksfernsehen „This Morning“ beim Radiosender BBC Radio 4 oder in Sitcoms. Nach ihrer Diagnose hatte sie sich in den vergangenen Monaten weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf ihrem Instagram-Account meldete sie sich zuletzt Ende Juni zu Wort.

„Sie hat in ihrem kurzen Leben so viel erreicht“

In der „gofundme“-Kampagne beschreiben ihre Eltern die Autorin als „geliebte Tochter, Schwester, Zwilling, Freundin, Ehefrau und Mutter“. „In ihrem kurzen Leben hat Maddy so viel erreicht“, heißt es weiter. „Sie war Marathon-Läuferin, Autorin, Rednerin, Schauspielerin und Botschafterin für Women‘s Aid.“

Die Spendenkampagne soll Geld für Maddy Anholts einjährige Tochter Opal sammeln. In weniger als zwei Tagen wurde das Spendenziel von 10.000 britischen Pfund bereits erreicht.

Die britische Schauspielerin und Autorin Maddy Anholt ist gestorben – nur ein Jahr, nachdem sie Mutter geworden ist. © Screenshot/Instagram/maddyanholt (Fotomontage)

Vor fast genau einem Jahr, am 8. September 2022, starb Queen Elizabeth II. Zum ersten Todestag der Monarchin teilten Mitglieder der Royal Family, darunter König Charles III. und Prinz Harry rührende Botschaften. Verwendete Quellen: Daily Mail, Instagram, gofundme