Nach Gewichtsabnahme: Silvia Wollny zeigt sich bauchfrei

Von: Claire Weiss

Im vergangenen Jahr haben Silvia Wollnys Töchter eine extreme optische Verwandlung hingelegt. Und nun scheint das Oberhaupt der bekannten Großfamilie nachlegen zu wollen. Die Matriarchin hat ihren Kilos den Kampf angesagt.

Ratheim - Wie viele andere auch, hat Silvia Wollny (57) an Weihnachten „ganz schön zugelangt“. Das erzählt sie zumindest in ihrer Instagram-Story. Jetzt, wo die Feiertage vorbei sind, möchte der Reality-TV-Star aber wieder disziplinierter sein und an ihrer Figur arbeiten.

„Die Wollnys“-Oberhaupt stolz: Sie hat nach Weihnachten schon abgenommen

Helfen soll ihr dabei ein Abnehmshake, den die Influencerin im Netz bewirbt. Und der hat scheinbar schon nach wenigen Tagen seine Wirkung gezeigt. „Bei mir haben die Pfunde gepurzelt, wie man so schön sagt“, freut sich die elffache Mutter. Beherzt beißt sie in einen Diät-Riegel.

Silvia Wollny ist stolz auf ihren bisherigen Abnehmerfolg. © Instagram/Silvia Wollny

„Also ich find’ auch, dass man‘s sieht“, meint die 57-Jährige und zieht prompt ihr Shirt nach oben, um ihren erschlankten Bauch zu zeigen. Ihre Jogginghose sei ihr inzwischen sogar schon zu groß. „Mein Bauch ist auch rein theoretisch ein ganzes Stück weniger“, ist die TV-Bekanntheit sicher. Brust und Bauch seien nun außerdem nicht mehr „alles in einem“, sondern definierter und fraulicher.

Alle Wollny-Kinder und Enkel auf einen Blick - Jessica Birkenheuer (38), Kinder: Justin - Sascha Wollny (35), Kinder: Eine Tochter und ein Sohn - Patrick Wollny (33), Kinder: Brian, Noah und Samantha - Sylvana Wollny (30), Kinder: Celina-Sophie Wollny (9), Anastasia Wollny (3) - Sarafina Wollny (27), Kinder: Emory Maximilian Wollny, Casey Maximilian Wollny (beide 1) - Jeremy-Pascal Wollny (26), Kinder: Jouline-Melodie Za (3) - Sarah-Jane Wollny (24) - Calantha Wollny (23) Kinder: Cataleya Wollny (4) - Lavinia Wollny (23), Kinder: Haylie Emilia Wollny (am 22. Februar 2022 geboren) - Estefania Wollny (20) - Loredana Wollny (18), Baby wurde am 20.12.2022 geboren, Geschlecht bisher unbekannt

Silvia Wollny will weiter abnehmen

Ihr Abnehmziel hat Silvia Wollny aber noch nicht erreicht. „Ich bin wirklich sehr stolz und gebe weiterhin Gas im neuen Jahr“, verkündet sie. Schon ihre Töchter Sylvana (30), Estefania (20), Sarah-Jane (24) und Sarafina (27) haben im letzten Jahr stark abgenommen. Die Mama scheint es ihren Mädchen nun nachmachen zu wollen.

Und zu einer optischen Verwandlung gehört natürlich auch ein Friseurbesuch. Doch für ihre neuen, blonden Engelslocken musste Silvia Wollny vor allem Kritik einstecken. Verwendete Quellen: Instagram/Silvia Wollny