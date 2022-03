„Nach 2 Jahren Berufsverbot“: Mickie Krause feiert Ballermann-Comeback

Von: Lisa Klugmayer

Nach Lockdown, Auftrittsverbot und seiner Krebserkrankung gibt es nun endlich wieder gute Nachrichten für Mickie Krause: Anfang April gibt der Schlagerstar sein Malle-Comeback. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/VIADATA

Nach Lockdown, Auftrittsverbot und seiner Krebserkrankung gibt es nun endlich wieder gute Nachrichten für Mickie Krause: Anfang April gibt der Schlagerstar sein Malle-Comeback. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Megapark.

Mallorca - Endlich wieder Ballermann, endlich wieder Party, endlich wieder Mickie Krause. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause und seiner Krebsdiagnose darf der Schlagerstar endlich wieder auf die Bühne. Die Vorfreude ist riesig, schließlich machte ihn die Partyinsel bekannt. Genau deswegen hat Mickie Krause für die kommende Malle-Saison einiges geplant, wie tz.de berichtet.

Am 7. April öffnet der Megapark nach zwei Jahren Corona-Pause wieder seine Tore - mit dabei ist Mickie Krause. Der Schlagerstar kann es kaum erwarten, endlich wieder am Ballermann aufzutreten. „Endlich darf ich wieder da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und für mich fühlt es sich auch immer ein bisschen wie Urlaub an“, so Mickie Krause im Interview mit RTL.

Mickie Krause in seinem Element: Auf der Bühne vor Live-Publikum © picture alliance/dpa | Wolfram Kastl

„Nach quasi zwei Jahren Berufsverbot freue ich mich umso mehr, wieder meine Leidenschaft ausleben zu können“, erzählt er. Mallorca sei „der Multiplikator für deutsche Stimmungsmusik“, deswegen habe Mickie Krause einiges vorbereitet. „Ich habe viele neue Sachen am Start und hoffe natürlich auch den einen oder anderen Sommerhit zu landen“.

Mickie Krause und sein Team sind hoch motiviert: „Alle dürfen wieder arbeiten“

Doch nicht nur für Mickie Krause geht es wieder los. Auch seine vielen Mitarbeiten können endlich wieder Hand anlegen. „Alle dürfen wieder arbeiten und alle sind auch hoch motiviert und haben besonders viel Spaß daran, dass auch gerade ich den ersten Auftritt machen kann“, verrät der Schlagersänger.

Wie angekündigt will Mickie Krause nach zweiter Krebs-OP also wieder Vollgas geben. Ihm gehe es „wirklich gut“, versicherte der 51-Jährige vor kurzem. Eine Auszeit wolle er sich nicht gönnen.

