Nach Jürgen Drews Abschied: Mickie Krause soll der neue König von Mallorca werden

Jürgen Drews geht am 14. Januar offiziell in den Ruhestand und feiert seinen Abschied mit prominenten Gästen der Schlagerszene © IMAGO / Sven Simon

Jürgen Drews geht in den Ruhestand und feiert seinen Abschied. Anlässlich dessen übergibt er den Titel „König von Mallorca“ an seinen Freund Mickie Krause.

Jürgen Drews (77) dankt als „König von Mallorca“ ab und hinterlässt eine große Lücke in der Schlagerszene. Seine Abschieds-TV-Show „Der große Schlagerabschied“ wird am 14. Januar um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Im Jahr 1995 gelang ihm mit „Ein Bett im Kornfeld“ der Durchbruch und er ergatterte viele Auftritte am Ballermann. Die Partyinsel Mallorca war jahrelang fast wie eine zweite Heimat für den 77-Jährigen – Er eröffnete 2011 sogar ein eigenes Bistro namens „König von Mallorca“. Doch nun verabschiedet sich der Schlagerkönig in den Ruhestand und gibt somit auch den Titel „König von Mallorca“ ab.

In einem Interview mit spot on news verrät der bisherige„König von Mallorca“, wer seine Nachfolge antreten soll: „Ich denke, ich werde immer der „König von Mallorca“ bleiben, zumindest im Herzen. Wenn es überhaupt einen Nachfolger geben sollte, dann wäre das aber auf jeden Fall für mich, mein Freund Mickie Krause.“ Entertainer Mickie Krause (52) ist seit seinem Lied „Zehn nackte Friseure“ im Jahr 1999 nicht mehr aus der Schlagerszene wegzudenken. Die beiden Sänger verbindet eine tiefe Freundschaft.

Mickie Krause kann den Titel nicht annehmen

Der 52-Jährige ist sichtlich gerührt von Jürgen Drews Worten und schreibt auf seiner Instagram Seite an seinen Freund: „Du warst nicht nur ein Musikerkollege, Du bist ein Freund geworden! Danke Jürgen für eine schöne Zeit, die ich nie vergessen werde“. Doch die Ehre von Jürgen Drews „König von Mallorca“ genannt zu werden, kann er so nicht hinnehmen: „Du bist und bleibst der König von Mallorca, und gemeinsam sind wir die Könige der Herzen!“ Eine emotionale Abschieds-Botschaft an Jürgen Drews.