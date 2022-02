„Will euch nicht vorspielen“: Cathy Hummels meldet sich erstmals nach Überfall zu Wort

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Cathy Hummels wird in Thailand am Strand überfallen und meldet sich nun bei ihren Fans zurück © picture alliance/dpa | Henning Kaiser & Cathy Hummels / Instagram

Nach ihrem Überfall am thailändischen Strand, meldet sich Cathy Hummels bei ihren Fans. Sie verarbeitet den Schock mit ihrem Sohn in Dubai und verrät, ihre Familie gebe ihr viel Rückhalt.

Vor wenigen Tagen erreichte Fans die Schocknachricht. Cathy Hummels wurde in Thailand mit einem Hieb auf den Kopf überfallen. Das bestätigte die 34-Jährige in einem Interview. Derzeit erholt sich die junge Mutter in Dubai.

Cathy Hummels wurde nach den „Kampf der Realitystars“-Dreharbeiten überfallen

Nach den Dreharbeiten der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ wollte sich die Moderatorin an dem thailändischen Strand von der traumhaften Kulisse verabschieden, doch bekam plötzlich „von hinten einen Hieb auf den Kopf“, wie die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin erklärte. Der Täter soll bei diesem Überfall mehrmals auf sie eingeschlagen haben. „Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren“, so Cathy.

Cathy Hummels meldet sich nach Überfall in Thailand bei ihren Instagram-Followern © Instagramstory / Cathy Hummels

Der Angreifer schien ein Auge auf ihr Handy gehabt zu haben. Er riss es ihr aus den Händen und ergriff die Flucht. Daraufhin habe sie den Dieb angeschrien und rannte in ihr Hotel zurück: „Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig“.

Cathy Hummels meldet sich nach Überfall in Thailand zu Wort

Die Moderatorin erholt sich derzeit in Dubai mit ihrem Sohn Ludwig (4). In ihrer Instagram-Story meldet sich Cathy Hummels nun erstmals persönlich zu Wort: „Ich habe mich heute gar nicht bei euch gemeldet. Ich brauche etwas Zeit für mich, und möchte euch nicht vorspielen, dass ich hier komplett happy Urlaub mache. Die Presseberichte stimmen. Ich wurde überfallen, wie ich auch schon im Interview und meinem Post bestätigt habe.“

„Vielen Dank für die unzähligen lieben Nachrichten und Wünsche. Die geben mir sehr viel Kraft. Ich will eine Kämpferin sein. Für euch und meinen Jungen“, so Cathy Hummels weiter. Ihre Familie und Freunde geben der „Kampf der Realitystars“-Moderatorin sehr viel Rückhalt. Wir wünschen Cathy Hummels ganz viel Kraft.