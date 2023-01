Nach Knast-Entlassung: Boris Becker macht Urlaub auf Luxusinsel

Von: Sarah Wolzen

Hinter Boris Becker liegen harte Zeiten. Kaum aus dem Knast entlassen, gab es bereits Stress mit Cathy Hummels. Jetzt entspannt der Tennisstar erst einmal auf São Tomé und sendet Urlaubsgrüße vom Strand.

São Tomé - 2022 war ein äußerst turbulentes Jahr für Boris Becker (55). Das neue Jahr scheint zumindest wesentlich besser für den ehemaligen Tennisprofi anzufangen. Denn wie er auf Instagram zeigt, gönnt sich Boris Becker jetzt einen entspannten Strandurlaub auf einer Luxusinsel.

Boris Beckers vorzeitige Haftentlassung führt zu Diskussionen

Hinter dem Wimledon-Sieger liegen einige sehr harte Monate. Im Januar 2022 verurteilte ihn ein Gericht zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung. Nach acht Monaten in einem Londoner Gefängnis wurde Boris Becker im Dezember jedoch vorzeitig aus der Haft entlassen. In einem emotionalen Interview sprach der 55-Jährige bei Sat.1 über die schwere Zeit im Gefängnis, seine Angst vor Mord und Vergewaltigung, sowie der Beziehung zu seiner aktuellen Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro. Doch viele TV-Zuschauer nahmen Becker seine Tränen nicht ab und waren überzeugt, er habe nur „auf die Tränendrüse“ gedrückt.

Auch Influencerin und Neu-Podcasterin Cathy Hummels hat sich ihr Urteil gebildet und erklärte, Boris Becker hätte seine ganze Strafe absitzen sollen, schließlich habe er „Menschen ruiniert.“ Davon war dieser wiederum gar nicht begeistert- inzwischen soll Boris Becker Strafanzeige gegen Hummels gestellt haben.

Boris Becker macht Urlaub auf São Tomé und schickt Grüße vom Strand

Nach all dem Stress gönnt sich der vierfache Vater nun erst einmal einen entspannten Urlaub auf São Tomé. Die im Golf von Guinea gelegene Vulkaninsel gehört zum afrikanischen Staat São Tomé und Príncipe und besticht durch ihre endlosen Sandstrände, Korallenriffe und aus dem Dschungeldickicht ragende Felsformationen. Von einem dieser Strände meldet sich nun auch Boris Becker zu Wort. Im Hintergrund ein menschenleerer Strand, Palmen und das weite Meer.

Er wendet sich an seine Liebsten und all die Menschen, die ihn respektieren würden und ihm beigestanden hätten im „schwersten Jahr“ seines Lebens. „Jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker als vorher herausgekommen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als je zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft“, so Boris Becker. Am Ende gibt es noch einen dicken Schmatzer in die Kamera sowie ein „God bless!“

Nicht nur Cathy Hummels meldete sich nach Boris Beckers Haftentlassung zu Wort. Wie nicht anders zu erwarten, teilte auch dessen selbsternannter Erzfeind Oliver Pocher ordentlich gegen die Tennislegende aus. Verwendete Quellen: instagram.com/borisbeckerofficial