Nach Korb beim „Sommerhaus-Wiedersehen“: Eric Sindermann protzt mit Mercedes-Luxus-SUV

Von: Matthias Kernstock

Eric Sindermann (34) bekam beim Wiedersehen vom „Sommerhaus der Stars“ eine Abfuhr von Ex-Freundin Katharina Hambuechen. Statt zu trauern, protzte der Realitystar mit seinem Mercedes-Luxus-SUV.

Berlin – Gerade ging das „Große Wiedersehen“ vom „Sommerhaus der Stars“ über die Bühne. Alle Kandidaten der neuen Sommerhaus-Staffel, bei der am Sonntag das Finale um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, kamen zusammen, um über die Konflikte und die Zeit im Haus in Bocholt (NRW) zu sprechen.

Eric Sindermann wollte Katha beim Sommerhaus-Wiedersehen Friedenstaube übergeben

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen schafften es nicht, sich nach ihrem Endlos-Streit noch mal zusammenzuraufen. In Folge 6 von „Sommerhaus der Stars“ verließen sie freiwillig die Show. Immer wieder brach die Analystin in der RTL-Show in Tränen aus.

Eric Sindermann zeigt seinen GLC 300 e Coupé bei Instagram. © Instagram

Für die Aufzeichnung beim Sommerhaus-Wiedersehen hatte sich Eric Sindermann ganz offensichtlich etwas überlegt: Er wollte seiner Ex-Freundin Katha eine Friedenstaube übergeben, doch die hatte keine Lust, sich zu versöhnen. „Für mich ist jetzt nur eins wichtig, nämlich Frieden. Und genau das wollte ich mit meiner Friedenstaube und den Rosen ausdrücken“, erklärt Eric Sindermann bei Instagram.

Nach „Sommerhaus“-Abfuhr von Katha: Eric Sindermann protzt mit Mercedes-Luxus-SUV

Sommerhaus der Stars 2022: Wer ist raus? In der achten Folge gingen Mario Basler und Doris Büld freiwillig. In Folge 6 verließen Eric Sindermann und Katharina Hambuechen freiwillig das Sommerhaus. Sascha und Ivonne Mölders wurden von den übrigen Promipaaren rausgewählt. In Folge 5 mussten Kader Loth und Ismet Atli aus der Promi-WG ausziehen. In Folge 2 erlebten Marcel Dähne und Lisa Weinberger eine bittere Nominierungsklatsche: Sie müssen das Sommerhaus verlassen.

„Leider wurde sie nicht angenommen“, löst der 34-jährige Berliner in seiner Instagramstory die Geschichte auf. Zurück in seinem Haus in Berlin schien der „Ex on the beach“-Teilnehmer bereits keinen Liebeskummer mehr zu haben. Stolz präsentierte er seinen Followern seinen Mercedes-Luxus-SUV.

Den Autofans wird es aufgefallen sein: Bei dem blauen Wagen, einem Crossover aus SUV und Coupé, handelt sich um einen Mercedes GLC 300 e Coupé. Ein Plug-in-Hybrid. Neupreis für das Auto: Ab 60.970 Euro.

Finanziell scheint es bei Eric Sindermann besser zu laufen, als in der Liebe. Das „Sommerhaus der Stars“ hat der Berliner nicht gewonnen, sondern ein anderes Paar. Verwendete Quellen: Instagram Eric Sindermann