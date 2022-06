Nach kurzer Auszeit: Semino Rossi gibt wieder erste Konzerte

Semino Rossi singt sich an die Spitze der Charts © IMAGO / HOFER

Semino Rossi ist nach einer kurzen Pause wieder zurück auf der Bühne. Der Schlagersänger gibt noch im Juni drei Konzerte.

Für Semino Rossi (60) geht es nun weiter mit den Konzerten. Der Schlagersänger hatte sich Anfang April eine Auszeit genommen. Eine Sprecherin hatte erzählt, dass der 60-Jährige aus gesundheitlichen Gründen eine Pause brauche. Viele Fans hatten sich daher große Sorgen um Semino Rossi gemacht. Doch nun wird er bereits in wenigen Tagen wieder auf der Bühne stehen.

Der Sänger postete ein Foto von sich auf Instagram und schreibt dazu: „Liebe Freunde, ich freue mich sehr, wieder für euch auf der Bühne zu stehen und gemeinsam mit euch zu singen. Mitte Juni sind Auftritte in der Schweiz, in Deutschland und Österreich geplant.“ Dir drei Auftritte sind bereits am 11. Juni in Grenchen, am 12. Juni in Bad Griesbach und am 19. Juni in der Wiener Neustadt.

Semino Rossi ist zurück auf der Bühne: Seine Fans freuen sich über das Comeback

Die Fans scheinen sehr erleichtert, dass Semino Rossi wohl wieder in gutem Gesundheitszustand ist. Diese Freude drücken einige auch unter dem Foto auf Instagram aus. So kommentiert jemand unter dem Bild: „Ich wünsche Dir alles Gute für Dein Comeback - Schön, dass Du wieder da bist“ und ein anderer Fan schreibt: „Endlich eine schöne Nachricht. Schön, dass Du wieder für all Deine Fans da bist.“