Nach Kussfotos von Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack meldet sich zu Wort

Nun ist es raus: Stefan Mross hat eine neue Partnerin, Eva Luginger, die eine Freundin von Anna-Carina Woitschack gewesen sein soll. Was sagt die Schlagersängerin zu diesen Neuigkeiten?

Schon länger ist bekannt, dass Anna-Carina Woitschack (30) eine neue Liebe gefunden hat: Vor Weihnachten teilte sie ein Pärchen-Foto vor einem geschmückten Weihnachtsbaum, Anfang Februar gab es dann ein Foto-Update aus dem karibischen Liebes-Urlaub. Nun scheint auch Stefan Mross (47) wieder in festen Händen zu sein. Von ihm gab es dazu allerdings keinen Social-Media-Post, sondern gleich eine Fotoserie von dem turtelnden Paar plus Exklusiv-Interview im Boulevard-Blatt „Neue Woche“. Dort erzählt er, wie glücklich er mit Eva Luginger (35) ist: „Ich schwebe auf Wolke sieben“.

Und was sagt Anna-Carina Woitschack dazu? Da sie selbst längst wieder privat glücklich ist, könnte sie sich eigentlich für ihren Noch-Ehemann freuen. Allerdings ist es für sie vielleicht etwas seltsam, dass es sich bei dessen neuer Freundin Eva Luginger um eine einstige Wegbegleiterin handelt. Wie Anna-Carina Woitschack selbst war auch Luginger Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Die beiden Frauen standen bereits zusammen auf der Bühne und scheinen auch privat befreundet gewesen zu sein. Im Januar hatte Eva Luginger auf ihrem Instagram-Profil angekündigt, dass ihr „lieber Freund Stefan Mross“ bei einem ihrer Auftritte im Juli dabei sein wird.

„All die Male, die du wieder aufgestanden bist“

Öffentlich geäußert hat sich Anna-Carina zu der neuen Beziehung von Stefan Mross nicht. Jedoch hat sie in ihrer Instagram-Story einige denkwürdige Worte geteilt. „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast. Die stillen Kämpfe, die du geführt hast, all die Male, die du wieder aufgestanden bist.“ Hier könnte es natürlich auch um andere Schwierigkeiten gehen, die die Schlagersängerin in den letzten Monaten durchlebt hat. Schließlich hat sie gerade erst einen anstrengenden Gerichtsprozess überstanden. Ob also der Zeitpunkt des Postings doch eher ins Private weist, bleibt also vorerst reine Spekulation.