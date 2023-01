Nach Mega-Abnahme: Lisha isst nur noch Pizza, Burger und Kuchen

Lisha gibt zu: „Ich habe definitiv eine Essstörung!“ © Screenshots/RTL+

Als erfolgreiche YouTuber befassen sich Lou und Lisha schon lange mit Lifestyle-Themen wie Ernährung und Fitness. Nun machte Lisha kürzlich ein schockierendes Geständnis.

Dem TV-Publikum ist das Paar Lou (33) und Lisha Savage (36) vor allem als Teilnehmer der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2020 bekannt. Seit 2021 suchen sie auf Mallorca als Auswanderer ihr Glück und werden dabei von dem VOX-Format „Goodbye Deutschland“ begleitet. Dort konnten die Zuschauer auch die märchenhafte Hochzeit des Paares mitverfolgen. Ausgerechnet diese Traumhochzeit soll Lisha in eine Essstörung getrieben haben.

In einem YouTube-Video mit dem Titel „Essstörung? Lisha ist ehrlich...“ erzählte die Influencerin und Reality-TV-Darstellerin am 10. Januar 2023, wie sie im Vorfeld ihrer Hochzeit über 20 Kilogramm abgenommen hat. Zum Glück ist ihr bewusst geworden, dass sie ein Problem hat: „Das ist wirklich schon an so einer Grenze, wo es nicht mehr lustig ist“. Nun will sie wieder etwas mehr auf sich achten und zu ihrem Wohlfühlgewicht von 58 Kilo zurückfinden. Ihr Ehemann Lou unterstützt sie dabei.

„Der Weg da raus wird für sie sicher nicht leicht“

Das RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“ hat das Ehepaar in seiner neuen Wahlheimat Mallorca getroffen. Dort sprach Lisha im Interview offen über ihr Problem. Moderatorin Katja Burkard (57) leitete den Beitrag mit den Worten ein: „Auch wenn Lisha um ihre Krankheit weiß: Der Weg da raus wird für sie sicher nicht leicht“. Die Influencerin erzählt im „Punkt 12“-Gespräch, dass es Tage gegeben habe, an denen sie überhaupt nichts aß. Der Hintergrund war, dass sie ursprünglich einfach nur 10 Kilo für ihre Hochzeit abnehmen wollte.

Das Zunehmen falle ihr nach wie vor schwer, so die 36-Jährige. Ihrem Partner Lou zuliebe zwingt sie sich zum Essen, greift aber meist zu „Burger, Pizza oder Kuchen – Hauptsache süß, fettig und schnell “, heißt es im „Punkt 12“-Bericht. Damit könne Lisha ihre Gesundheit aber weiter gefährden, um die es durch den monatelangen Nährstoffmangel sowieso nicht gut bestellt sei. Eine Therapie möchte die Auswanderin im Moment aber nicht machen.