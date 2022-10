Nach „Nach bisschen Frieden“: Nicole bei Florian Silbereisen in Tränen

Teilen

Florian Silbereisens Schlagerchance ist wieder zurück und mit der Show auch Schlagerstar Nicole. Die Schlagersängerin performte gemeinsam mit ihrem Paten Timo ihren ESC-Siegersong „Ein bisschen Frieden“. Dabei kämpften beide mit den Tränen. (Fotomontage) © Screenshot MDR/Die Schlagerchance in Leipzig

Florian Silbereisens Schlagerchance ist wieder zurück und mit der Show auch Schlagerstar Nicole. Die Schlagersängerin performte gemeinsam mit ihrem Paten Timo ihren ESC-Siegersong „Ein bisschen Frieden“. Dabei kämpften beide mit den Tränen.

Leipzig: Es ist endlich wieder so weit! Die Kandidat:innen können bei Florian Silbereisens (41) Show „Schlagerchance in Leipzig 2022 - Wer schafft es?“ ihr Talent nutzen, um es in eine seiner großen Eurovisionsshows zu schaffen. Die Kandidat:innen werden von insgesamt vier Stars aus dem Business unterstützt. Mit dabei dieses Jahr sind: Nicole, Ireen Sheer, Kerstin Ott und Ross Antony. Natürlich bieten die Sänger und Sängerinnen nicht nur theoretische Hilfe an, sondern zeigen durch ihre eigenen Auftritte den zukünftigen Schlagerstars wie der Hase läuft.

So performt Nicole (57) zum Beispiel ihren Hit „Ein bisschen Frieden“. Mit diesem schaffte sie es 1982 nicht nur auf die große Eurovision-Bühne, sondern holte auch gleich den Sieg für Deutschland mit nach Hause. Die Sängerin ist deutlich gerührt den Hit wieder live performen zu können, denn nach ihrem Auftritt rollt das ein oder andere Tränchen ihre Wange herunter.

Gänsehaut pur: Nicole und Schlagerchance-Pate Timo singen „Ein bisschen Frieden“ © Screenshot MDR/Die Schlagerchance in Leipzig

Das fällt auch Moderator Florian Silbereisen auf. „Nicole, wenn man euch so sieht: beide Tränen in den Augen. War es für dich eine besondere Situation, diesen Song mit Timo zu singen?“, fragt er die ESC-Legende. Kurz muss sich Nicole sammeln, dann antwortet sie: „Es ist immer eine besondere Situation, dieses Lied zu singen, weil ich festgestellt habe, dass es Lieder gibt, die ihre Aktualität nie verlieren. Und gerade in der jetzigen Zeit, in dieser politischen Anspannung, nochmal dieses Lied zu singen, ist für mich, wie am ersten Tag. Weil ich merke, dass mit den Menschen etwas passiert“.

Mit Timo dieses Lied zu singen, habe ihr gutgetan, weil sie wisse, dass auch er ein sehr emotionaler Mensch ist. „So ein Lied kannst du nur singen, wenn du es fühlen kannst. Und das hat er“, so Nicole.

Nicole: Erfolgshit-Performance bringt sie den Tränen nahe

Insgesamt habe Nicole „Ein bisschen Frieden“ schon in sieben Sprachen performt, jetzt soll jedoch auf ihrem neuen Album eine neue hinzukommen. Der Erfolgshit wird nämlich auf Russisch veröffentlicht werden. Der Deutschen Presse Agentur verrät die Schlagerikone: „Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen. Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!“ Bei so einer starken Message ist es wirklich kein Wunder, dass die Tränen nicht mehr zurückgehalten werden konnten.