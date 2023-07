Nach NDR-Ende: Carlo von Tiedemann moderiert nun mit Blanco-Ex Andreas Ellermann

Teilen

Nach Naddel greift Andreas Ellermann nun auch Carlo von Tiedemann unter die Arme. Nachdem seine NDR-Radiosendung gecancelt wurde, bekommt er Unterstützung von dem Hamburger Multimillionär und Blanco-Ex.

Hamburg – Vor wenigen Wochen wurden schockierende Nachrichten bekannt: Der NDR hat die Radiosendung „Große Freiheit“ mit Carlo von Tiedemann (79) eingestampft. Der Kult-Moderator fiel aus allen Wolken, als er die niederschmetternde Botschaft erfuhr. „Man hat mich dezimiert, 90 Prozent meines Ichs weggenommen“, klagte er gegenüber „Bild“. „Ich habe so viel getan für den NDR und habe nach wie vor ein Riesen-Standing in der Öffentlichkeit. Ich bin so traurig.“ Damit geht eine Ära zu Ende.

Andreas Ellermann schimpft über den NDR: „Das hat Carlo nicht verdient“

Bereits 1971 moderierte der Publikumsliebling die Radioshow zum ersten Mal. Nun hat sich jedoch eine neue Chance für Carlo von Tiedemann aufgetan. Sein guter Freund Andreas Ellermann (58) unterstützt ihn nach dem traurigen Aus. Zusammen mit dem Ex von Patricia Blanco (52) wird von Tiedemann vier Folgen von „Ellermanns Welt“ moderieren. Für den Hamburger Multimillionär war es eine Selbstverständlichkeit, seinem Kumpel unter die Arme zu greifen. „Carlo und ich kennen uns seit 1987, er hat immer zu mir gehalten“, erklärt er im „Bild“-Interview.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Mit dem Sender rechnet Andreas Ellermann dagegen knallhart ab: „Das ist eine Sauerei vom NDR.“ Und weiter: „Ich weiß, wie sich das anfühlt, bin selbst vor Jahren bei NDR 90,3 rausgeflogen. Das ist bitter und hat Carlo nicht verdient. Er hat immer seinen Kopf für den Sender hingehalten, war sein Gesicht und seine Stimme.“

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütete sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

NDR schmeißt Carlo von Tiedemanns Show raus: Nun moderiert er mit Blanco-Ex Andreas Ellermann

Der Entertainer schließt es nicht aus, die Zusammenarbeit auszuweiten: „Wenn es gut läuft, ist eine Fortsetzung bei mir geplant.“ Und auch von Tiedemann zeigt sich begeistert von dem gemeinsamen Projekt. „Mit Andreas macht es Spaß. Toll, dass uns diese Freundschaft verbindet“, schwärmt der Moderator. Die erste Folge des Promi-Duos ist am Sonntag um 19:45 Uhr und 21:45 Uhr auf dem Sender Hamburg 1 zu hören.

Nach Naddel greift Andreas Ellermann nun auch Carlo von Tiedemann unter die Arme. Nachdem seine NDR-Radiosendung gecancelt wurde, bekommt er Unterstützung von dem Hamburger Multimillionär und Blanco-Ex. (Fotomontage) © Instagram/Andreas Ellermann & IMAGO Stephan Wallocha

Apropos Andreas Ellermann: Knapp vier Jahre waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar. Mittlerweile ist sich die TV-Bekanntheit nicht mehr sicher, aus welchen Gründen der Multimillionär mit ihr zusammen war. Verwendete Quellen: Bild