Nach nicht einmal 24 Stunden: Anne Wünsche beendet Netz-Pause

Anne Wünsche machte kurz Pause

Anne Wünsche verdient ihr Geld als Influencerin.

Anne Wünsche hatte ihren Fans auf Instagram eine Internet-Pause angekündigt, weil sie Zeit für sich brauchte. Nun ist sie wieder online aktiv.

Eigentlich hatte Anne Wünsche (31) eine Instagram-Pause einlegen wollen zum Nachdenken. Das hatte sie zumindest ihren Followern in ihren Storys erklärt. Sie wolle sich ein bis drei Tage Zeit nehmen, weil sie sich so sehr den Kopf zerbreche. Worüber sie so sehr grübelt, gab sie allerdings nicht so richtig bekannt. Nur, dass es darum ginge, Entscheidungen zu treffen.

Die ganzen drei Tage hat die Reality-TV-Darstellerin dann gar nicht benötigt. Schon 24 Stunden nach ihrer Abmeldung war sie am Mittwoch wieder da. Sie bedankte sich zuerst bei den Fans, die ihr liebe Nachrichten zukommen lassen haben, obwohl sie ja schließlich gar nicht genau gewusst hätten, worum es genau ging. Die Grübel-Krise schien jedenfalls überwunden. Anne Wünsche kommentierte dazu nur: „Ich versuche, mich auf jeden Fall wieder auf mich zu konzentrieren und ich versuche, wieder für euch da zu sein”.

Anne Wünsche hat in letzter Zeit viel Hate abbekommen

In den letzten Wochen hatte die einstige „Berlin - Tag und Nacht“-Darstellerin mit viel Kritik, aber auch mit Hasskommentaren umgehen müssen. Die Kritik am öffentlichen Posten von Fotos und Videos ihrer drei Kids hat sie sich offensichtlich zu Herzen genommen. Das Gesicht ihres jüngsten Sprosses ist ab jetzt stets von einem Sticker verdeckt. Auch „Mama-Content“ werde es in der altbekannten Form nicht mehr geben, da sie ihre Kinder besser schützen wolle, so die Wahlberlinerlin.

Und auch aus den Stänkereien bezüglich ihrer freizügigeren Bilder hat die 31-Jährige ihre Schlüsse gezogen. Offenherziges will sie in Zukunft nicht mehr auf Instagram posten. Stattdessen warb sie in einer aktuellen Story mit ihrem „VIP-Account“. Gemeint ist ihr neues Profil auf der Erotik-Plattform „Only-Fans”, auf der sich Anne Wünsche nach eigenen Worten schon lange einen Auftritt gewünscht hat. Alle, denen Anne Wünsches Unterwäsche-Fotos auf Instagram gefallen haben, können also dort ihren Erwachsenen-Content abonnieren.