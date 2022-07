Nach Not-OP: Tony Marshall absolviert ersten öffentlichen Auftritt

Nach Not-OP: Tony Marshall absolviert ersten öffentlichen Auftritt © Bildagentur Monn/Imago

Schlagersänger Tony Marshall hatte eine Not-OP. Doch nun stand er bereits wieder auf der Bühne.

Um Tony Marshall (84) war die Sorge in letzter Zeit sehr groß. Der Sänger hatte eigentlich vor, in Baden-Baden mit seinen Söhnen aufzutreten. Doch daraus wurde nichts, da er sich einer Not-OP unterziehen musste. Dies verkündete sein Sohn Marc auf Instagram mit den Worten: „Papa misste sich heute einer Not-OP unterziehen. Es geht ihm so weit gut. Aber das Konzert morgen in Baden-Baden kann nicht stattfinden…“.

Das Konzert sollte eigentlich zusammen mit Sohn Marc und Sohn Tony stattfinden. Ob das Konzert nachgeholt wird, ist nicht sicher. Und auch warum genau Tony Marshall operiert wurde ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Der 84-Jährige hatte 2019 einen Schlaganfall und litt unter einem Nierenversagen. Dann hatte der Sänger im Oktober 2021 eine Corona-Infektion und musste auf die Intensivstation. Erst diesen April hatte Tony Marshall ein zweites Mal Corona. Daher war die Not-OP nun ein Schreck für alle Fans.

Tony Marshall hatte bereits wieder einen Auftritt

Die OP scheint der Sänger jedoch gut überstanden zu haben. Denn nun stand der 84-Jährige bereits wieder auf der Bühne. In Baden-Baden im Hotel „Dollenberg“ hatte Tony Marshall seinen ersten Auftritt nach der Not-OP. Anlass für seinen Auftritt war der französische Nationalfeiertag am 14. Juli. Der Sänger gab sein Lied „Die Hände zum Himmel“ zum Besten.