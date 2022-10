Nach nur einem Jahr: „Die Draufgänger“-Sängerin Chiara verlässt die Band

Salzburg - Das kommt für „Die Draufgänger“-Fans wohl sehr überraschend. Erst vor einem Jahr kam es zum Zuwachs mit Chiara Prossinger, womit die Band dann auch komplett war. Alles passte, sodass die fünf sich eigentlich vorgenommen hatten: „Wir haben uns geschworen, weil es so super passte, mit dieser Sängerin machen wir, solange es geht, weil es halt wirklich uns allen solche Freude gemacht hat.“ Das „so lange wie es geht“ soll jetzt jedoch schon ein Ende gefunden haben. Nach knapp einem Jahr hat die Musikerin die Band verlassen.

Den Grund für ihren überraschenden Abschied gibt Chiara auf Instagram preis. Sie sagt: „Für mich ist es an der Zeit, die musikalische Reise weiterzugehen, da ich noch nicht am Ziel bin.“ Böses Blut scheint zwischen ihr und ihren Jungs aber nicht zu herrschen. Nicht nur bei ihren Fans bedankt sich die 27-Jährige, sondern auch für ihre Bandkollegen hat sie noch ein paar rührende Worte übrig: „Und das Beste zum Schluss: Meine Jungs, […] ihr seid mir echt ans Herz gewachsen in dieser kurzen Zeit. [...] ich möchte keinen einzigen Moment davon missen. Ich wünsche weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit den Draufgängern.“

Chiara verlässt „Die Draufgänger“ nach nur einem Jahr

Auch wenn die Nachricht vom Abschied der Sängerin für alle Beteiligten ein Schock gewesen sein musste, akzeptiert auch der Rest der Band ihre Entscheidung. In einem Instagram-Statement erzählte Albert-Mario Lampel sichtlich traurig über die Nachricht: „bis es die Draufgänger nicht mehr gibt, oder sie etwas anderes vorhat. Und genau das ist jetzt nach einem Jahr eingetreten.“ Die Jungs haben aber bereits eine Lösung für das fehlende Mitglied gefunden - sie gründen eine Boyband! Und das nicht mit neuem Zuwachs, sondern mit alter Besatzung. Sie waren bereits zwei Wochen ohne Chiara unterwegs und haben gemerkt, dass es auch super zu viert funktioniert.