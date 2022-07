Nach Ohrfeige: Oliver Pocher steigt selbst in den Boxring

Teilen

Das letzte Mal beim Promi-Boxen lief es für Oliver Pocher nicht so gut ... © Imago & Jan Brüggemann/Imago

Nachdem Oliver Pocher von „Fat Comedy“ eine Ohrfeige kassiert hatte, wird er jetzt selber in den Boxring steigen. Noch ist unbekannt wer sein Gegner sein wird.

Oberhausen- Vor rund drei Monaten saß Oliver Pocher (44) am Rande eines Boxkampfes in Dortmund, musste jedoch dort selber eine Ohrfeige von „Fat Comedy“ (23, bürgerlich Giuseppe Sumrain) einstecken. Pocher drohte daraufhin dem TikToker mit einer Anzeige und forderte bis zu 100.000€ Schmerzensgeld. Die Ohrfeige kam aus dem Nichts und erwischte den Komiker eiskalt. Auf Instagram meldete er sich dann und erklärte seinen Fans, dass er sich nun in Behandlung befinde. „Fat Comedy“ möchte sich jedoch gegen die hohe Summe wehren und fragt, ob das „Pocher-Anwaltsschreiben Comedy“ sei?

Nach diesem Vorfall wird jetzt veröffentlicht, dass Pocher selber in den Ring steigen wird, so berichtet die „AZ“. Der bisherige Gegner des Entertainers ist jedoch noch unbekannt. Unwahrscheinlich ist es jedoch, dass er gegen „Fat Comedy“ antreten wird. Das Ganze soll im Rahmen des WM-Kampfs im Halbschwergewicht zwischen Shefat Isufi und Ryan Ford am 16. Oktober in Oberhausen stattfinden. Neben dem eigentlichen Wettkampf soll nämlich noch eine Menge entertaint werden.

Nach Ohrfeige steigt Oliver Pocher selber im Ring

Wer neben Oliver Pocher sonst noch für Bespaßung rund um den Boxkampf sorgt, steht auch noch nicht ganz fest. Klar ist jedoch, dass Oliver Pocher und „Fat Comedy“ ihre Differenzen nicht in einem Box-Duell aus der Welt schaffen werden. Der TikToker und sein Anwalt waren selbst sehr überrascht über die hohe Geldsumme, die Oliver Pocher fordert. „Fat Comedy“ äußerte sich dazu: „Dass Oliver Pocher jetzt auf eine solch schwindelerregende Summe kommt, hätte ich allerdings nicht im Traum erwartet.“