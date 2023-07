Nach OP-Marathon: Iris Klein präsentiert erstmals ihren neuen Körper

Iris Klein freut sich über ihre neue Oberweite. Nach der Schönheitsoperation präsentiert sie ihren Fans stolz ihren neuen Körper.

Mallorca – Iris Klein (56) fühlt sich offenbar wie ein neuer Mensch. Kein Wunder bei den ganzen Veränderungen, die die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) gerade hinter sich gebracht hat. Dazu gehörte auch eine Brustvergrößerung, deren Ergebnis sie nun stolz präsentiert hat.

Iris Klein führt ihre neue Oberweite aus: Nach der OP posiert sie für Fotografen am Flughafen

Die Operation hat sie in Deutschland durchführen lassen, doch jetzt ist Iris Klein zurück in ihrer Wahlheimat auf Mallorca und freut sich, dort ihre neue Oberweite zeigen zu können. Laut „Bild“-Informationen ist sie mit 550 Gramm Silikon-Implantaten auf jeder Seite aus Deutschland zurückgekommen. Ihre Körbchengröße ist nun eine beachtliche 85 E.

Den ersten Blick auf ihre neue Oberweite gewährte Iris Klein tatsächlich den Fotografen am Flughafen von Mallorca, die sie bei ihrer Ankunft aus Deutschland prompt ablichteten. Schon zwei Wochen sind seit der OP vergangen und Iris fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Körper. „Es sieht alles so aus, wie ich es mir gewünscht habe“, freute sich Iris bereits im Krankenhaus, wie sie auf Instagram verriet.

Tochter Daniela Katzenberger ist ebenfalls begeistert von der Veränderung an ihrer Mutter. „Boah Mama, endlich wirst du vernünftig“, war ihre Reaktion auf Iris‘ Entscheidung, die sie mit Fans auf Instagram teilte.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Neues Leben für Iris Klein: Nach Brust-OP fühlt sie sich wie ein neuer Mensch

Nach der Brust-Operation muss Iris Klein zunächst vorsichtig sein. Trotzdem genießt sie schon jetzt das Leben als vollbusige Frau. In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Follower gerade erst mit an den Pool, als sie ihr Dekolleté in einem schwarzen Glitzer-Bikini zur Schau stellte. Sie schrieb: „Ins Wasser darf ich leider noch nicht, aber den beiden geht’s prima.“ Auf die Sorge einiger Fans, weil sie nur ein Bikini-Oberteil und keinen nach der OP nötigen Stütz-BH trug, erklärte sie: „Leute, beruhigt euch. Meine Stütz-BHs sind nur in der Waschmaschine und der Doktor hat gesagt, bis zu 2 Stunden am Tag darf ich sie auch mal ausziehen.“

Iris Klein freut sich über ihre neue Oberweite. Nach der Schönheitsoperation präsentiert sie ihren Fans stolz ihren neuen Körper. (Fotomontage) © Instagram/Iris Klein

Generell fühlt sich Iris Klein, die Ende Mai ihren 56. Geburtstag feierte, gerade befreit und glücklich. Nach der Trennung von Peter Klein (56) Anfang des Jahres hat sie bereits einen neuen Partner. Dieser will im Verborgenen bleiben, doch Iris macht das nichts aus. Auf Instagram verriet sie kurz nach ihrem Geburtstag: „Im Moment blühe ich richtig auf und bin sehr dankbar, dass ich gesund und fit bin.“

Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein, Bild.de