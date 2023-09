Hochzeit geplatzt: DSDS-Sieger trennt sich ein Jahr nach Outing von Verlobtem

Schlagersänger Davin Herbrüggen wollte eigentlich bald heiraten. Dieser Plan ist nun aber passé: Der DSDS-Star ist wieder Single.

Oberhausen – Davin Herbrüggen (25), DSDS-Sieger von 2019, hat ein bewegtes Jahr hinter sich: Er hat sich als schwul geoutet und dabei auch direkt verraten, dass er verlobt ist. Jeremy Winter hieß der Mann an seiner Seite. Doch nun meldete sich der Sänger mit ernüchternden Nachrichten: Die Beziehung ist in die Brüche gegangen.

DSDS-Star Davin Herbrüggen plante 2022 noch seine Strandhochzeit

Im September 2022 hatten die beiden im Interview mit RTL noch über ihre Hochzeitspläne gesprochen. „Wir können schon mal mit Bestimmtheit sagen, dass wir von einer Strandhochzeit, also von einer freien Trauung am Meer, träumen“, sagte Herbrüggen und fügte an: „Vielleicht machen wir eine riesige Mottoparty daraus, eventuell auch mit einem bestimmten Dresscode. Zum Beispiel: Miami Beach oder ganz lässig mit Hawaiihemd.“

„Jeremy und ich haben bereits vor einiger Zeit gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen“, erklärte der Musiker im Interview mit Promiflash über die Trennung von seinem Verlobten.

„Unterschiedliche Wesenszüge“: DSDS-Star Davin Herbrüggen nennt Trennungsgründe

Die Gründe dafür seien persönlicher Natur und die beiden hätten sich dazu entschieden, „diese Privatsache auch privat zu behandeln. Wir haben unterschiedliche Wesenszüge und Vorstellungen für unsere Zukunft gehabt“, sagt Herbrüggen. Das Ex-Paar schätze die gemeinsame Zeit, „die wir miteinander verbracht haben und sind freundschaftlich auseinandergegangen“.

„Deutschland sucht den Superstar" hat schon so einige erfolgreiche Musiker hervorgebracht.