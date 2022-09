Nach plötzlichem Hype: Olaf der Flipper auf Solo-Tour am Ballermann

Olaf der Flipper startet jetzt auf dem Ballermann durch © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Seit 2013 ist Olaf der Flipper alleine auf der Bühne unterwegs. Jetzt schaffte er es nach plötzlichem Hype sein aller erstes Solo-Konzert im Mega-Park am Ballermann zu spielen und die Fans sind begeistert.

Mallorca - Über zehn Jahre ist es her, dass sich Die Flippers verabschiedet haben. Nach fast 50 Jahren gemeinsamer Karriere beschloss die Band 2011 getrennte Wege zu gehen. Olaf Malolepski (76) machte jedoch solo weiter. Zunächst war er nur als Olaf bekannt und ab 2013 dann als Olaf der Flipper. 13 Jahre ist es her, dass die Flipper ihren Song „Wir sagen Danke schön“ auf den Markt brachten, aber erst dieses Jahr schießt der Hit so richtig durch die Decke .

„Wir sagen Danke schön“ feierte dieses Jahr ausgerechnet durch das Festival „Rock am Ring“ sein großes Revival. Seitdem ist der Hit von keiner Party mehr wegzudenken. Olaf der Flipper ist von dem plötzlichen Hype ebenfalls sowohl überrascht als auch höchst erfreut. „Kann man nicht erklären. Ich nehm’s einfach mit“, erzählt der Sänger. Vor Kurzem hieß es jedenfalls auf nach Mallorca für Olaf den Flipper, denn dort ist er momentan auf großer Solo-Tour am Ballermann unterwegs.

Olaf der Flipper feiert große Solo-Tour mit Auftritt im Mega-Park

Vor kurzem hat Olaf bereits einen Überraschungsauftritt auf dem Elektronik-Festival „Parookaville“ hingelegt und die Fans waren ganz aus dem Häuschen. Auch auf Mallorca heizt er ordentlich die Hütte ein und verbreitet gute Stimmung. Wird er nächstes Jahr wohl auch bei Rock am Ring auf der Bühne stehen? Im Juni erzählte der Sänger gegenüber Schlager.de, dass er sich alles vorstellen könne.