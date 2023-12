Nach Querelen: Wer nimmt Königin Margrethes Weihnachtseinladung an?

Das letzte Weihnachtsfest verbrachte die dänische Königsfamilie nicht zusammen. Bekommt Margrethe II. in diesem Jahr wieder Gesellschaft von ihren Liebsten?

Aarhus – Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe – im letzten Jahr dürfte sich das für Dänemarks Königin Margrethe II. (83) allerdings nicht danach angefühlt haben. Ihre Söhne Kronprinz Frederik (55) und Prinz Joachim (54) weilten mit ihren Familien im Ausland, Margrethe saß ohne ihre Liebsten auf Schloss Marselisborg. Doch das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen.

Nach Streit um Titelentzug: Königin Margrethe kann Weihnachten mit ihren beiden Söhnen feiern

Dem einsamen Weihnachtsfest vorangegangen war ein erbitterter Titelstreit im dänischen Königshaus. Im September 2022 entschied sich Königin Margrethe dazu, den vier Kindern von Prinz Joachim die royalen Titel zu entziehen. Doch ihr Plan, die Monarchie in Dänemark zu modernisieren und zu verschlanken, ging nach hinten los. Ein heftiger Streit entbrannte innerhalb der Familie, da dieser Schritt offenbar nicht mit den Betroffenen abgesprochen war, wie die dänische Zeitung B.T. damals berichtete.

Königin Margrethe sah sich daraufhin gezwungen, öffentlichen Stellung zu nehmen, sie habe die Situation unterschätzt und bedauere dies. An Weihnachten zog es Prinz Joachim dann dennoch laut Her & Nu vor, gemeinsam mit Ehefrau Marie (47) und den Kindern Graf Nikolai (24), Graf Felix (21), Graf Henrik (14) und Gräfin Athena (11) nach Vietnam zu reisen. Kronprinz Frederik hingegen verbrachte das letzte Weihnachtsfest mit seiner Familie in Kronprinzessin Marys (51) Heimat Australien. Doch 2023 folgen Frederik und Joachim der Einladung Margrethes nach Schloss Marselisborg.

Graf Nikolai feiert Weihnachten in Kronprinzessin Marys Heimat Australien

Wie der Palast mitteilt, reist Margrethe II. bereits am 20. Dezember aus Kopenhagen an. „Ihre Majestät die Königin wird ab dem 20. Dezember im Palast residieren, und die Königin wird Heiligabend zusammen mit der Kronprinzenfamilie und Prinz Joachim und Prinzessin Marie und ihren beiden Kindern [Henrik und Athena] feiern“, heißt es in dem Statement. Doch während Prinz Felix einen Tag später nachkommt, muss Königin Margrethe auf ihren ältesten Enkel komplett verzichten.

„Graf Felix wird am 25. Dezember Weihnachten mit der Königin und der königlichen Familie feiern, während Graf Nikolai Weihnachten im Ausland verbringen wird“, heißt es in der Mitteilung. Für Nikolai wäre die Anreise vermutlich schlicht zu weit, er lebt seit August mit seiner Freundin Benedikte Thoustrup im australischen Sydney und studiert dort BWL.

Kronprinzessin Mary, Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (12) werden zwar nicht namentlich erwähnt, es darf aber angenommen werden, dass sie sich vollzählig auf Schloss Marselisborg versammeln werden. Frostig könnte es dennoch zugehen, auch wenn Mary kürzlich mit einem Auftritt an Frederiks Seite überraschte. Verwendete Quellen: bt.dk, herognu.dk, kongehuset.dk