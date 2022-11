Nach Rammstein-Cover: Heino macht jetzt Kirchenmusik

Er ist wohl einer der berühmtesten Volksmusiker der deutschen Musikgeschichte: Heino. Nach seinen Rammstein-Covern geht er jetzt auf große Kirchentournee in Niederösterreich und das mit 84 Jahren. © Alexander Prautzsch/dpa

Stift Göttweig - Heino (84) stellt wieder einmal seine musikalische Bandbreite unter Beweis. Nachdem er vor fast einem Jahrzehnt Rammstein coverte und mit der Band auch gemeinsam aufgetreten war, geht es jetzt in eine ganz andere Richtung. Die Musiklegende geht auf große Kirchentournee. Das Ganze findet unter dem Motto „Die Himmel rühmen“ statt und Heino hat sich zu diesem großen Anlass natürlich ganz besondere musikalische Meisterwerke ausgesucht. Unter anderem wird er „Ave Verum Corpus“ von Wolfgang Amadeus Mozart covern sowie auch „Ave-Maria“ von Franz Schubert.

Ein ganz bestimmtes Stück darf bei dieser Tournee absolut nicht fehlen. Natürlich ist deshalb auch Ludwig van Beethovens Meisterwerk „Die Himmel rühmen“, das offensichtlich den Titel von Heinos Konzertreihe inspiriert hat, mit in der Komposition dabei. Der virtuosen Star-Organisten Franz Lambert wird den Musiker auf der seiner Tour in Österreich begleiten. Eines der Tourziele ist die Stiftkirche in Göttweig. Am 20.11.2022 können die Fans dort das Spektakel ab 15 Uhr live miterleben. Moderiert wird das Ganze von Schauspielerin Nicole Mieth.

Der Sänger Heino steht bei einem Auto-Konzert auf der Bühne. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Auch in Steiermark macht der Sänger halt. Vor 15 Jahren ist er zuletzt in der steirischen Landeshauptstadt aufgetreten. Insgesamt wird er dort in fünf Kirchen singen. Am 11. November geht es zum ersten Stopp seiner Tournee nach St. Veit am Vogau. Im Interview mit „Meinbezirk.at“ antwortete der Schlagerstar auf die Frage, ob er denn noch nicht vorhat in den Ruhestand zu gehen, damit: „Nein, warum soll ich denn? Ich wollte das immer machen und mache das auch noch heute mit großer Freude.“