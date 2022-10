Nach Schlaganfall: Marianne und Michael testen bei „Wer weiß denn sowas?“ ihr Wissen

Im März diesen Jahrs erleidet Michael einen Schlaganfall, der zur Entscheidung beitrug, gemeinsam mit Marianne nächstes Jahr in den Ruhestand zu gehen. Doch bevor es so weit ist, testet das Schlager-Traumpaar jetzt bei „Wer weiß denn sowas?“ sein Wissen.

Hamburg - Die Fans dürfen sich noch einmal auf eine schöne, gemeinsame Winterzeit mit Marianne (69) und Michael (73) freuen, bevor sich das Duo dann von der Bühne verabschiedet. Das Traumpaar der Volksmusik hatte nämlich bekannt gegeben, dass für sie 2023 Schluss sein soll. „Nächstes Jahr wollen wir zu unserem 50. Jubiläum noch ein paar schöne Sendungen machen und uns dann verabschieden“, erzählte die Sängerin in einem Interview mit der „NDR Talk Show“. Ein Grund dafür sei unter anderem der Schlaganfall Michaels gewesen. Im März dieses Jahres lag er deshalb mehrere Tage im Koma. Seine Marianne wich ihm während dieser Zeit nie von der Seit und half ihm wieder auf die Beine.

Gemeinsam mit Ireen Sheer, die ebenfalls vorhat, nächstes Jahr in den Ruhestand zu gehen, moderiert das Paar dieses Jahr wieder die beliebte Show „Weihnachten mit Marianne & Michael“. Zunächst dürfen sich die Fans aber auf einen Auftritt des Duos in einer ganz besonderen Show freuen. Die beiden sind nämlich bei „Wer weiß denn sowas?“ mit dabei. Moderiert von Kai Pflaume, wird das Paar in einem Quiz gegeneinander antreten. Marianne wird dabei höchst wahrscheinlich dem Team Bernhard Hoëcker beitreten, während Michael gemeinsam mit Elton antritt.

Marianne und Michael quizzen demnächst bei „Wer weiß denn sowas?“ mit (Fotomontage) © Felix Hörhager/Morris Mac Matzen/ARD/dpa

Das Traumpaar der Volksmusik bei „Wer weiß denn sowas?“

Das Wissen von Marianne und Michael wird in der Show auf die Probe gestellt. Denn bei „Wer weiß denn sowas?“ werden Fragen aus verschiedenen Kategorien, wie der Tierwelt oder Wissenschaft, gestellt. Wer von den beiden wohl als Wissensmaster hervorgeht und das Preisgeld gewinnt, werden wir am 2. November erfahren: Dann wird die Sendung mit dem Traumpaar der Volksmusik in der ARD um 18:00 Uhr ausgestrahlt.