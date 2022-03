Wie Schlagerstar Rosanna Rocci: Auch andere Stars verleugnen Corona und haben viel verloren

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Rosanna Rocci verweigerte einen PCR-Test und flog deswegen vom ARD-Set. Doch auch andere Stars fielen seit dem Anfang der Pandemie mit Anti-Corona-Aussagen negativ auf - und mussten die Konsequenzen tragen.

München - Rosanna Rocci sorgt wieder für Schlagzeilen, allerdings nicht mit ihrer Musik. Eigentlich sollte die Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) demnächst bei „Wer weiß denn sowas?“ mitraten. Doch weil sie sich nicht an die Corona-Regeln im Fernsehstudio halten wollte, wurde sie kurzerhand von der ARD rausgeworfen. Rosanna ist allerdings nicht das erste Negativ-Beispiel, wenn es um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen geht. Auch andere deutsche Stars schossen sich mit ihrer Anti-Corona-Haltung ins Aus, wie tz.de berichtet.

Rosanna Rocci italienische Schlagersängerin Geboren 28. Oktober 1968 (Alter 53 Jahre), Solothurn, Schweiz Ehepartner Michael Morgan (verh. 1997–2012) Alben Solo con te, 5.0, Amore Amore, Mein Feuer brennt (Auswahl)

ARD kickt Rosanna Rocci aus TV-Show: Weil sie Test verweigerte

Die Regeln bei „Wer weiß denn sowas“ sind klar: Um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewähren, braucht jeder einen negativen PCR-Test oder muss einen Schnelltest vor Ort machen. Richtlinien, an die sich Schlagerstar Rosanna Rocci nicht halten wollte. Sie sei gegen den erforderten Test allergisch, wie sie gegenüber bild.de erklärt. Außerdem verfüge sie über ein Attest, dass sie von der Maskenpflicht freistelle. Doch der Sender konnte hier keine Ausnahme machen und Rosanna musste gehen.

Doch schon vor dem „Wer weiß denn sowas?“-Eklat, fiel Rossanni Rocci mit fragwürdigen Aussagen über die Corona-Regelungen auf Instagram auf. Sie verglich zum Beispiel die geltenden Hygienekonzepte und Abstandsregeln bei Konzerten mit Massentierhaltung oder verfasste merkwürdige Texte wie: „Ich bin dankbar keine eigene Meinung mehr zu haben, seitdem fühle ich mich viel erleichtert und entspannter“. Aussagen, die stark an Schwurbel-König Michael Wendler erinnern.

Schlagersängerin Rosanna Rocci fliegt bei „Wer weiß denn sowas?“ raus © IMAGO / Future Image & IMAGO / nicepix.world

Schlagersänger Michael Wendler: Vom DSDS-Juror zum Aluhutträger

Wenn es um Verschwörungstheorien und Anti-Corona-Geschwurbel geht, ist Michael Wendler (Alle Infos über den Schlagerstar) wohl das bekannteste Promi-Beispiel. Der Schlagersänger sorgte im Oktober 2020 für reichlich Schlagzeilen als er seinen Job als DSDS-Juror hinschmiss. In einem Statement-Video nannte er damals mehrere Gründe: Die Bundesregierung sei an allem schuld, die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 greifen seine Menschenrechte an und Telegram sei der einzig wahre Nachrichtendienst.

Lesen Sie auch „Finde ich ehrlich gesagt beschämend“: Heino schimpft gegen reiche Party-Geher in Kitzbühel Heino ist sauer. Der Schlagerstar kann es nicht fassen, was sich in seinem derzeitigen Wohnort Kitzbühel abspielt. Er stichelt nicht nur gegen die High Society, sondern fordert nun auch härtere Strafen gegen Corona-Verstöße. „Finde ich ehrlich gesagt beschämend“: Heino schimpft gegen reiche Party-Geher in Kitzbühel „Hoffe, wir finden die nächste Helene“: Florian Silbereisen verrät seine DSDS-Pläne Am 22. Januar startet die 19. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. Der neue Chefjuror Florian Silbereisen hat bereits eine ganz bestimmte Vorstellung, wenn es um den nächsten DSDS-Sieger geht. „Hoffe, wir finden die nächste Helene“: Florian Silbereisen verrät seine DSDS-Pläne

Die Spitze des Schwurbel-Eisberges erreichte er allerdings im Januar 2021. Nachdem Instagram seinen Account wegen Verletzung der Richtlinien sperrte, zog Michael Wendler auf Telegram um. Dort bezeichnete Wendler Deutschland als „KZ“. Später ruderte er mit einer fragwürdigen Ausrede zurück. Der Schlagersänger behauptete, mit „KZ“ habe er „Krisen Zentrum“ gemeint, eine Abkürzung, die allerdings so gut wie niemand anderes verwendet.

Nena: Schlagersängerin lobt Anti-Corona-Demonstranten

Auch Nena hat sich ihren guten Ruf zerstört. War sie einmal DER Star der neuen deutschen Welle, fällt sie heute eher mit ihren Anti-Corona-Aussagen auf. „Jeder macht, was er will“, rief sie ihren Fans beispielsweise bei ihrem Konzert in Rügen zu. Sie ermutigte ihre Fans, aktiv gegen die Corona-Regeln zu verstoßen und sich vor der Bühne zu versammeln. Danach wurden ein paar ihrer nächsten Konzerte abgesagt und Schlagerkollegen wie Matthias Reim und Kerstin Ott schossen öffentlich gegen sie.

Doch Nena kann - oder will - es nicht lassen. Auch im Netz sorgt die Musikerin für reichlich Diskussionen. Im März veröffentlichte die Sängerin ein Instagram-Video mit dem Titel „Danke Kassel“, nachdem dort Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert hatten. Als Corona-Leugnerin möchte die Musikerin allerdings nicht abgestempelt werden.

Xavier Naidoo: Völlig ins Schwurbler-Milieu abgedriftet - Sänger leugnet Corona vehement

Auf ein ganz anderes Niveau begibt sich allerdings Xavier Naidoo. Der ehemalige DSDS-Juror prangert nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen an, sondern leugnet das Virus ganz klar. In zahlreichen selbst publizierten bizarren Videos spricht er über seine Zweifel an der Echtheit des Coronavirus, beschimpft Politiker und ruft zur Selbstjustiz auf.

„Wir müssen so tun, als gäbe es eine tödliche Pandemie, wir müssen diese Dinger (Masken, Anmk. d. Red.) tragen und damit zeigen, dass wir unser Hirn abgegeben haben. Bringt uns verdammt nochmal Beweise, dass dieses Ding echt ist“, heißt es in einem seiner Videos. Äußerungen, die Konsequenzen haben. Im Mai 2021 wurde sein geplantes Konzert in Rostock abgesagt und viele ehemalige Promi-Kollegen distanzieren sich von ihm. Dieter Bohlen beispielsweise sei einfach nur „sprachlos“, wie er damals auf Instagram meint.

Dieter Bohlens Ex Naddel hat neuen Job: Sie richtet für Geld fremde Häuser ein

Apropos Dieter Bohlen. Auch bei seiner Ex gibt es Neuigkeiten. Nadja „Naddel“ Abd El Farrag möchte jetzt nämlich ihre Kreativität beweisen und versucht sich als Inneneinrichterin.

Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/Michael Wendler, Telegram/Michael Wendler, extratipp.com, Instagram/Nena, Facebook/Xavier Naidoo, Instagram/Dieter Bohlen