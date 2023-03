Nach 6 Jahren: Melanie Müllers Mallorca-Imbiss schließt für immer

Im April 2017 eröffnete Melanie Müller unter dem Namen „Grillmüller“ einen Bratwurststand im mallorquinischen Arenal. Nun bleibt er für immer geschlossen.

Scheinbar hat Melanie Müller (34) das Bratwurst-Business auf Mallorca endgültig hingeworfen. Gestern Morgen wurden laut der Bild-Zeitung Arbeiter dabei gesehen, wie sie die „Grillmüller“-Schilder am Imbiss-Stand an der Playa de Palma entfernten. Auch auf ihrem zweiten Stand in Peguera ist ihr Markenname nicht mehr zu finden.

Aus und vorbei: Melanie Müllers Würstchenbude „Grillmüller“ auf Mallorca soll wohl geschlossen werden. © IMAGO/Schöning; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Laut Bild.de hat sich die einstige Grillstand-Betreiberin nur verhalten zum Stand der Dinge geäußert. Zwar konnte die Zeitung sie telefonisch erreichen, doch was nun genau ansteht und was die Gründe für die Geschäftsaufgabe sind, hat Melanie Müller nicht verraten. Im Telefonat soll sie lediglich indirekt ihre Geschäftsaufgabe bestätigt haben: „Ich kann nicht sagen, was da gerade passiert. Aber die Stände gehören mir nicht mehr.“

Was ist der Grund für das „Grillmüller“-Aus von Melanie Müller?

Es ist nicht eindeutig geklärt, was genau der Grund dafür ist, dass Melanie Müller die Grillstände nicht weiterbetreiben will. Laut Bild soll ein Pächter-Streit dahinterstecken. Angeblich wollte Müller die eigentlichen Pächter, die Betreiber der „Grillmeister“-Kette, nach Ablauf der Pacht ausbooten und selbst Hauptpächterin werden. Das habe der Grundstücksbesitzer Toni Pascual nicht mitmachen wollen.

Scheinbar hat die Ex-Dschungelkönigin kein dauerhaftes Glück mit den Bratwürsten. Auch mit ihrem einzigen „Grillmüller“-Stand in Deutschland war sie gescheitert. Damals hatte sie die schlechte Lage am Leipziger Hauptbahnhof verantwortlich gemacht, an der vor ihr schon mehrere andere Pächter gescheitert waren.