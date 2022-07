Nach Sexismusdebatte: Puffmama Layla wird im Musikvideo durch Katze ersetzt

Teilen

Layla ist jetzt eine Katze © Screenshots/YouTube

„Layla“-Musikvideo: Die Puffmama ist in dem Clip durch eine Katze ersetzt worden. Das niedliche Kätzchen hat ein „Layla“-Halsband um.

Mallorca – Nach der Sexismusdebatte rund um den Ballermann-Hit „Layla“ von DJ Robin (26) und Schürze: In dem Musikvideo zu dem Song ist „Puffmama Layla“ jetzt mit einer Katze ersetzt worden. Der Songtext und das Musikvideo des Liedes wurde von vielen Seiten als angeblich sexistisch kritisiert, weshalb die Rolle der Puffmama in dem Clip ab sofort von einem Kätzchen mit einem „Layla“-Halsband verkörpert wird.



Für das erste Musikvideo zu dem Hit schlüpfte der Darsteller Patrick Schmittinger (40) in die Rolle der Puffmama und trug Frauenkleidung, die aus einem Glitzertop und Stöckelschuhen bestand. Wegen der Diskussionen um den angeblichen Sexismus in dem Video ist die von dem Musiker dargestellte „Puffmama“ in dem überarbeiteten Clip jedoch nicht mehr zu sehen – sie wurde gegen ein Kätzchen eingetauscht! Das neue Musikvideo, in dem die niedliche Katze nun allen die Show zu stehlen scheint, ist seit dem letzten Freitag online und wurde auf Mallorca gedreht.

Puffmama Layla wird im Musikvideo durch Katze ersetzt

Über die riesige Diskussion rund um das angeblich sexistische Lied erzählte Schmittinger, der in dem Musikvideo die „Puffmama Layla“ darstellet, gegenüber „Bild Live“, dass die Kritik an dem Song wirklich gar keinen „Sinn“ ergebe. „Also die Diskussion ist meiner Meinung nach wirklich übertrieben. […] Es war auch überhaupt nicht frauenverachtend gemeint“, betonte er. Der Musiker, der in dem Clip von dem schnurrenden Tier ersetzt wurde, enthüllte zudem, dass er niemals daran gedacht hätte, dass der Hit-Track so viele negative Reaktionen auslösen würde.